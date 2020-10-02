سوسكاير يدعم قرار ساوثغيت باستبعاد غرينوود عن منتخب إنكلترا

بيتير باويل تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

النروجي أولي غونار سولسكاير مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم (يمين) ولاعبه مايسون غرينوود في صورة مؤرخة في الرابع من تموز/يوليو 2020.

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لندن (أ ف ب)

دعم النروجي أولي غونار سولسكاير مدرب فريق مانشستر يونايتد لكرة القدم الجمعة قرار مدرب منتخب انكلترا غاريث ساوثغيت، باستبعاد لاعبه الشاب مايسون غرينوود من تشكيلة "الأسود الثلاثة" للمباريات الدولية المقبلة.

وواصل ساوثغيت استبعاده غرينوود ولاعب وسط مانشستر سيتي فيل فودن من تشكيلته المكونة من 30 لاعبا، بعدما ابعدهما من معسكر المنتخب في أيسلندا في السابع من أيلول/سبتمبر المنصرم، بسبب خرقهما قوانين البروتوكول الصحي للحماية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتجاهل غرينوود (19 عاما) وفودين (20 عاما) البروتوكولات الصحية المعتمدة لمواجهة الجائحة، فاستقبلا بعض النساء المحليات في الفندق.

وقال سولسكاير للصحفيين الجمعة "مايسون هو احد ابرز مهاجمي المستقبل لانكلترا وبالتأكيد سيلعب العديد من المباريات مع المنتخب"، لافتا إلى أن استبعاده كان بمثابة درس عليه التعلم منه "عليه أن يفكر في المكان الذي هو فيه وما عليه أن يفعل، وكيف يصل إلى حيث يريد".

وأصبح يونايتد في الآونة الأخيرة هدفا لانتقادات المشجعين المحبطين من ادائه، في ظل الحديث عن امكانية تعاقده مع لاعبين جدد من بينهم جايدون سانشو مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

ورفض سولسكاير الانسياق في الحديث عن فشل النادي بالتعاقد مع لاعبين اخرين سوى الهولندي دوني فان دي بيك القادم من أياكس أمستردام، وقال "لن أدخل في موضوع الانتقالات الآن لأن تركيزي بالطبع ينصب على مباراة الأحد (ضد توتنهام) لكن النادي يعمل دائما بجد للحصول على أقوى تشكيلة ممكنة (...) إذا حصل أي شيء سيتم اعلامكم به".

وأضاف "نملك لاعبين نؤمن بهم. لا تزال فترة الانتقالات مفتوحة لبعض الوقت، والنادي يعمل على ذلك. إنهم يعرفون وجهة نظري ونحن هنا لنعزز الفريق على المدى الطويل".

© 2020 AFP