عودة سيبايوس وكاناليس واستدعاء كامبانا للمرة الاولى إلى تشكيلة اسبانيا

خوسيه جوردان ا ف ب/ارشيف

لاعب وسط ليفانتي خوسيه كامبانيا يحاول إيقاف مهاجم أتلتيكو مدريد أنخل دوريا في ملعب "لا نوسيا" في 23 حزيران/يونيو 2020

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برشلونة (أ ف ب)

استدعى مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم لويس أنريكه الجمعة للمرة الاولى لاعب وسط ليفانتي خوسيه كامبانيا إلى تشكيلة "لا روخا"، فيما أعاد لاعبي وسط ريال بيتيس سيرخيو كاناليس وارسنال الانكليزي داني سيبايوس إلى التشكيلة لخوض الاستحقاقات الدولية المقبلة.

ويواجه المنتخب الاسباني وديا نظيره البرتغالي في 7 من الشهر الحالي، ومن ثم سويسرا وأوكرانيا في 10 و13 منه ضمن منافسات مسابقة دوري الامم الاوروبية.

وتحتل بطلة العالم عام 2010 صدارة المجموعة الرابعة ضمن التصنيف الاول برصيد 4 نقاط من مباراتين أمام أوكرانيا (3 نقاط) وألمانيا (2)، فيما تقبع سويسرا في قاع الترتيب مع نقطة.

وانضم كامبانيا (27 عاما) للمرة الاولى إلى المنتخب الأول، بعدما سبق له ان ارتدى جميع قمصان الفئات الشابة.

وغاب الثنائي سيبايوس وكاناليس عن لائحة اللاعبين في مستهل المسابقة القارية، علما أن الثاني لم يشارك بقميص "لا روخا" منذ أكثر من عام، حيث تعود المشاركة الاخيرة له إلى آذار/مارس 2019 أمام مالطا ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا.

في المقابل، تأكد تواجد الشاب المتألق مع برشلونة أنسو فاتي الذي سيبلغ نهاية الشهر الحالي 18 عاما، إلى جانب جناح وولفرهامبتون الانكليزي الاسباني - المالي أداما تراوري (24 عاما) الذي ولد في اسبانيا وتأسس في نادي برشلونة ولكنه لم يخض حتى الآن اي مباراة مع المنتخب الاسباني جراء اصابته بفيروس كورونا المستجد، وما زال قادرا على الدفاع عن بلد اجداده مالي بعدما قرر مدرب المنتخب محمد ماغاسوبا استدعاءه في الوقت ذاته لخوض مباراتي بلاده أمام غانا (9 تشرين الاول/أكتوبر) وإيران في 13 منه.

واضطر أنريكه لاجراء تعديلات على تشكيلته بعد إعلان الجمعة عن تعرض مدافع ريال مدريد داني كارفاخال لاصابة في رباط الركبة اليمنى قد تبعده عن الملاعب حتى شهرين، اذ استدعى بدلا منه الجناح الايمن لبرشلونة سيرجي روبرتو، بحسب ما أعلن الاتحاد الوطني للعبة.

التشكيلة:

حراس المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الانكليزي)، كيبا أريسابالاغا (تشلسي الانكليزي)، أوناي سيمون (أتلتيك بلباو).

المدافعون: خيسوس نافاس (إشبيلية)، سيرخيو راموس (ريال مدريد)، باو توريس (فياريال)، دييغو لورنتي (ليدز يونايتد الانكليزي)، خوسيه لويس غايا (فالنسيا)، سيرخيو ريغيلون (توتنهام الانكليزي)، إريك غارسيا (مانشستر سيتي الإنكليزي)، سيرجي روبرتو (برشلونة).

لاعبو الوسط: فابيان رويس (نابولي الإيطالي)، سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودري هرنانديز (مانشستر سيتي)، ميكيل ميرينو (ريال سوسييداد)، داني سيبايوس (أرسنال)، سيرجيو كاناليس (ريال بيتيس)، خوسيه كامبانيا (ليفانتي).

المهاجمون: رودريغو مورينو (نابولي الإيطالي)، ميكيل أويارسابال (ريال سوسييداد)، أنسو فاتي (برشلونة)، فيران توريس (مانشستر سيتي)، جيرارد مورينو (فياريال)، داني أولمو (لايبزيغ الالماني)، أداما تراوري (وولفرهامبتون).

© 2020 AFP