لوف يستدعي تشكيلة موسعة لمباريات فترة التوقف الدولي

توماس كيينتله ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

مدرب ألمانيا يواكيم لوف يحتفل بافتتاح منتخب بلاده للتسجيل في شباك إسبانيا (1-1) في دوري الامم الاوروبية في شتوتغارت في الثالث من ايلول/سبتمبر 2020.

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برلين (أ ف ب)

اختار مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم يواكيم لوف الجمعة تشكيلة موسعة ضمت 29 لاعبا بينهم خماسي بايرن ميونيح لخوض المباريات الدولية المقررة، في فترة التوقف الدولي في تشرين الأول/أكتوبر الحالي ضد تركيا وديا وأوكرانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية.

وكانت ألمانيا سقطت في فخ التعادل بنتيجة واحدة 1-1 في مباراتيها ضد إسبانيا وسويسرا في المسابقة القارية مطلع الشهر الماضي، وقتها غاب أربعة لاعبين من الفريق البافاري بسبب إراحتهم عقب الموسم الطويل الذي توجوه بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جرمان الفرنسي (1-صفر).

وقال لوف "لقد اخترنا تشكيلة موسعة تعطينا خيارات كافية للمباريات الثلاث"، موضحا أنه كانت لديه نية تقسيم المنتخب الى مجموعتين منفصلتين، الأولى لخوض المباراة الدولية الودية على أرضها ضد تركيا في كولن الأربعاء المقبل، والثانية التي ستضم العدد الأكبر من النجوم، لخوض مباراتي دوري الأمم ضد أوكرانيا في العاشر من الشهر الحالي في كييف، وسويسرا في 13 منه في كولن في الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة لارابعة ضمن المستوى الأول.

واختار لوف لاعب وسط ريال مدريد طوني كروس على الرغم من معاناته من اصابة عضلية في الفخذ، فيما استبعد لاعب وسط مانشستر سيتي إلكاي غوندوغان بعد أن أثبتت إصابته بفيروس "كوفيد-19" قبل أسبوعين.

- وصول اللاعبين على مرحلتين -

وأضاف "سيصل اللاعبون على مرحلتين ونتوقع بشكل أساسي فريقين مختلفين".

وتابع "لاعبو بايرن ولايبزيغ وكذلك طوني كروس لن ينضموا إلينا حتى وقت لاحق ويبدأون التدريبات الأربعاء"، موضحا "لا أنوي الاعتماد عليهما في المباراة ضد تركيا".

وضم لوف لاعبين جديدين إلى خط الوسط هما السوري الأصل محمود داوود من بوروسيا دورتموند ويوناش هوفمان من بوروسيا مونشنغلادباخ.

وعاد قائد المانشافت وبايرن ميونيخ العملاق مانويل نوير الى التشكيلة على غرار زملائه في الفريق البافاري يوشوا كيميش وسيرج غنابري وليون غوريتسكا بعدما غابوا الشهر الماضي.

واعترف لوف بشعوره "بعدم الارتياح" بشأن مواجهو أوكرانيا السبت في كييف التي تشهد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وينوي المنتخب الالماني قضاء 36 ساعة فقط في أوكرانيا والوصول إلى كييف فقط في يوم المباراة.

وهنا التشكيلة:

- لحراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، برند لينو (أرسنال الانكليزي)، كيفن تراب (إينتراخت فرانكفورت) وأوليفر باومان (هوفنهايم).

- للدفاع: نيكو شولتس وايمري جان (بوروسيا دورتموند)، ماتياس غينتر (بوروسيا مونشنغلادباخ)، روبن غوسنس (أتلانتا الإيطالي)، مارسيل هالشتنبرغ وبنيامين هنريخس ولوكاس كلوسترمان (لايبزيغ)، روبن كوخ (ليدز يونايتد الانكليزي)، أنطونيو روديغر (تشلسي الإنكليزي)، نيكلاس زوله (بايرن ميونيخ) وجوناثان تاه (باير ليفركوزن) ونيكلاس شتارك (هرتا برلين).

- للوسط: يوليان براندت ومحمود داوود (بوروسيا دورتموند)، يوليان دراكسلر (باريس سان جرمان)، سيرج غنابري وليون غوريتسكا ويوشوا كيميش (بايرن ميونيخ)، كاي هافيرتس (تشلسي الانكليزي)، طوني كروس (ريال مدريد الاسباني)، فلوريان نويهاوس ويوناش هوفمان (بوروسيا مونشنغلادباخ) وسيات سردار (شالكه) ونديم أميري (باير ليفركوزن).

- للهجوم: لوكا فالدشميدت (فرايبورغ)، تيمو فيرنر (تشلسي).

© 2020 AFP