أرمينيا: اشتداد القتال في إقليم ناغورني قره باغ بعد هجوم للجيش الأذربيجاني

صورة نشرتها وزارة الدفاع الأرمينية للقتال مع القوات الأذربيجانية في منطقة ناغورني قره باغ، 29 سبتمبر/أيلول 2020.

أفاد مسؤولون أرمينيون بأن الجيش الأذربيجاني شن هجوما جديدا السبت في إقليم ناغورني قره باغ ما زاد من اشتداد المعارك في الإقليم حيث انخرط الجيشان في معارك عنيفة. وذكرت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية أن القوات التي تدعمها بلادها صدّت "هجوما كبيرا" للقوات الأذربيجانية وأطلقت هجوما معاكسا وأن المعارك الشديدة لا تزال مستمرة. وتتواصل المعارك بين القوات الانفصالية الأرمينية ونظيرتها الأذريجانية على الرغم من دعوات التهدئة من المجتمع الدولي.

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انخرطت القوات الأذربيجانية والأرمينية في "معارك عنيفة" في منطقة قره باغ المتنازع عليها بعد أنّ شنّ الجيش الأذربيجاني هجوما جديدا واسع النطاق السبت، على ما أفاد مسؤولون أرمينيون.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان إنّ القوات الانفصالية التي تدعمها أرمينيا صدّت "هجوما كبيرا" شنّته القوات الأذربيجانية وأطلقت هجوما معاكسا. وكتبت على فيس بوك أنّ "معارك عنيفة مستمرة على أصعدة أخرى".

لا تزال المعارك متواصلة السبت بين الانفصاليين الأرمن وقوات أذربيجان في ناغورني قره باغ بالرغم من الدعوات الدولية إلى وقف إطلاق النار، فيما حذرت سلطات الإقليم المتنازع عليه بأن "المعركة الأخيرة" بدأت.

وبعدما قصفت أذربيجان مرارا ستيباناكرت الجمعة، كان الليل أكثر هدوءا في كبرى مدن قره باغ، لكن السلطات الأرمينية والانفصالية أفادت عن معارك عنيفة على خط الجبهة.

ولم يتمكن أي من الطرفين حتى الآن من تحقيق تقدم حاسم على الآخر في اليوم السادس من المواجهات، غير أن الضغط يشتد في ناغورني قره باغ حيث طال القصف عدة مدن وقرى خلال الأيام الأخيرة.

وقصفت القوات الأذربيجانية ستيباناكرت الجمعة مستخدمة لأول مرة المدفعية الثقيلة فألحقت أضرارا بعدد من المباني.

فرانس24/ أ ف ب

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