إصابة مانيه نجم ليفربول بفيروس كورونا

جايسون كايرنداف تصوير مشرتك/ا ف ب/ارشيف

السنغالي ساديو مانيه يحتفل بتسجيله هدف التعادل لليفربول ضد ارسنال في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم في 28 ايلول/سبتمبر 2020

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ليفربول (أ ف ب)

أعلن نادي ليفربول الانكليزي لكرة القدم إصابة مهاجمه الدولي السنغالي ساديو مانيه بفيروس كورونا المستجد، مشيرا الى انه في العزل الذاتي، وذلك بعد ايام على اصابة الوافد الجديد الاسباني تياغو الكانتارا ايضا بـ "كوفيد-19".

وجاء في بيان صادر عن بطل انكلترا في وقت متأخر من مساء الجمعة "ساديو مانيه أصيب بـ+كوفيد-19+ وهو راهنا في العزل الذاتي وفقا للارشادات اللازمة".

وتابع "المهاجم الذي بدأ أساسيا وسجل خلال الفوز 3-1 على ارسنال (في الدوري) الاثنين، أظهر أعراضا طفيفة للفيروس لكنه يشعر أنه بصحة جيدة بشكل عام".

وكان ليفربول أعلن الثلاثاء إصابة الكانتارا، الذي غاب عن لقاء ارسنال، بالفيروس وسيغيب كلاهما عن المواجهة امام المضيف استون فيلا الاحد في ختام المرحلة الرابعة من الدوري.

سيأمل المدرب الالماني يورغن كلوب أن يكون اللاعبان جاهزين بعد فترة الاستراحة الدولية عندما يحل ليفربول ضيفا على ايفرتون في 17 الشهر الحالي في دربي الـ"مرسيسايد".

ويقدم مانيه (28 عاما) مستويات مميزة هذا الموسم في الـ "بمريرليغ"، بعد أن سجل هدفي فريقه في الفوز 2-صفر امام تشلسي قبل ان يسجل ايضا ضد ارسنال.

وستؤثر اصابته على مشاركته الدولية مع منتخب بلاده في المباراتين الوديتين امام المغرب وموريتانيا.

© 2020 AFP