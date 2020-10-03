بطولة إسبانيا: أتلتيكو مدريد يواصل نزيف النقاط بتعادل مخيب أمام فياريال

بيار-فيليب ماركو ا ف ب/ا ف ب

مهاجم أتلتيكو مدريد الدولي الاوروغوياني لويس سواريس في صراع على الكرة مع مدافع فياريال راوول البيول في الدوري الاسباني في الثالث من تشرين الاول/أكتوبر 2020.

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مدريد (أ ف ب)

واصل أتلتيكو مدريد نزيف النقاط بتعادل سلبي مخيب أمام ضيفه فياريال السبت، في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وهي المباراة الثانية على التوالي التي يفشل فيها أتلتيكو مدريد في هز الشباك بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيف قادش الوافد حديثا الى دوري الاضواء الأربعاء الماضي، وذلك بعد ضرب بقوة في مباراته الأولى هذا الموسم عندما دك شباك ضيفه غرناطة بسداسية (6-1) الاحد الماضي بينها ثنائية وتمريرة حاسمة لنجمه الجديد الوافد من برشلونة الدولي الاوروغوياني لويس سواريس في 24 دقيقة.

ومرة أخرى فشل سواريس في ايجاد الطريق الى المرمى في مباراته الثانية كأساسي، قبل أن يترك مكانه على غرار المباراة ضد قادش لدييغو كوستا في الدقيقة 70 دون ان ينجح الاخير بدوره في ترك بصمته في المباراة.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى خمس نقاط مع مباراتين مؤجلتين بسبب تأخره موسمه الأوروبي، فيما حقق فياريال التعادل الثاني هذا الموسم مقابل انتصارين وخسارة واحدة، فرفع رصيده إلى ثماني نقاط منفردا بالصدارة مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام شركائه السابقين خيتافي وفالنسيا وريال مدريد.

وكان فياريال الاقرب إلى خطف النقاط الثلاث كون فرصته كانت الأخطر خصوصا عبر مدافعه وقائده ماريو غاسبار من تسديدتين قويتين تألق حارس المرمى الدولي السلوفيني العملاق يان أوبلاك في إبعادهما بصعوبة الاولى من خارج المنطقة حولها إلى ركنية (19)، والثانية من داخلها قبل ان يشتتها الدفاع (50).

وفي مباراة ثانية، مني بلد الوليد بخسارته الثانية على التوالي والثالثة هذا الموسم مقابل تعادلين عندما سقط أمام ضيفه إيبار بهدف لطوني فيا سواريس (37) مقابل هدفين للأرجنتيني إستيبان بورغوس (29 من ركلة جزاء) والبرتغالي كيفن رودريغيش (90).

وأكمل إيبار المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 73 إثر طرد لاعب وسطه السنغالي باب كولي ديوب.

وأهدر سيرجي غوارديولا ركلة جزاء لبلد الوليد في الدقيقة 48.

وهو الفوز الأول لإيبار بعد تعادل وثلاث هزائم متتالية.

ويلعب لاحقا إلتشي مع هويسكا، وريال سوسييداد مع خيتافي، وفالنسيا مع ريال بيتيس.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات اوساسونا مع سلتا فيغو، وألافيس مع أتلتيك بلباو، وليفانتي مع ريال مدريد، وقادش مع غرناطة، وبرشلونة مع إشبيلية.

© 2020 AFP