بطولة إنكلترا: إيفرتون يواصل انطلاقته القوية وينفرد بالصدارة وتشلسي يستعيد توازنه

يان كروغر تصوير مشترك/ا ف ب

لاعب وسط ايفرتون الدولي الكولومبي خاميس رودريغيس يحتفل بتسجيله ثنائية في مرمى برايتون (4-2) في الدوري الانكليزي في الثالث من تشرين الاول/أكتوبر 2020.

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لندن (أ ف ب)

واصل إيفرتون بدايته القوية وانفرد بصدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم بفوزه الرابع على التوالي عندما أكرم وفادة ضيفه ضيفه برايتون 4-2 بينها ثنائية للاعب وسطه الدولي الكولومبي خاميس رودريغيس، السبت في افتتاح المرحلة الرابعة التي شهدت استعادة تشلسي لتوازنه بفوز كبير على كريستال بالاس برباعية نظيفة.

في المباراة الاولى على ملعب "غوديسون بارك"، تابع ايفرتون بدايته الرائعة هذا الموسم محققا فوزه الرابع تواليا في الدوري والسابع في مختلف المسابقات هذا الموسم (مع ثلاثة انتصارات في مسابقة كأس الرابطة).

وسجل دومينيك كالفرت لوين (16) والكولومبيان ييري مينا (45+2) وخاميس رودريغيس (52 و70) أهداف إيفرتون، والفرنسي نيل موباي (41) والمالي إيف بيسوما (90+2) هدفي برايتون.

وانفرد ايفرتون بالصدارة برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط امام شريكيه السابقين ليستر سيتي وليفربول اللذين يلعبان الاحد، الأول مع ضيفه وست هام يونايتد، والثاني مع مضيفه أستون فيلا.

- هدف سادس لكالفرت-لوين -

وبكر إيفرتون بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة 16 عندما مرر الدولي الايسلندي غيلفي سيغوردسون كرة عرضية طار لها كالفرت لوين برأسه من مسافة قريبة وتابعها داخل المرمى.

وهو الهدف السادس لكالفرت-لوين في الدوري هذا الموسم، فانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق هدف واحد أمام مهاجم ليستر سيتي جايمي فاردي.

كما هو الهدف التاسع لكالفرت-لوين في مختلف المسابقات حتى الان هذا الموسم.

وتلقى ايفرتون ضربة موجعة باصابة مهاجمه الدولي البرازيلي ريشارليسون فترك مكانه للنيجيري أليكس أيوبي (25).

ونجح برايتون في إدراك التعادل من خطأ فادح لحارس المرمى الدولي جوردان بيكفورد في التصدي لتسديدة ضعيفة على الطاير من مسافة قريبة للبلجيكي لياندرو تروسار اثر تمريرة عرضية لطارق لامبتي فتهيأت أمام المهاجم الفرنسي نيل موباي فاستدار حول نفسه وسددها داخل المرمى (41).

- ثنائية خاميس -

وأعاد المدافع الدولي الكولومبي مينا التقدم لإيفرتون، عندما استغل كرة من ركلة حرة جانية انبرى لها مواطنه خاميس وتابعها برأسه قوية من مسافة قريبة إلى يسار الحارس (45+2).

وعزز خاميس تقدم إيفرتون مطلع الشوط الثاني، بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من أيوبي تابعها داخل المرمى الخالي (52).

وسجل خاميس هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه عندما تلقى كرة من عبدواللاي دوكوريه سددها بيمناه داخل المرمى الخالي (70).

وهو الهدف الثالث لخاميس في البريمر ليغ بألوان إيفرتون منذ انتقاله الى صفوفه هذا الصيف من ريال مدريد الإسباني، بعد هدفه الأول في مرمى وست بروميتش في المرحلة الثانية (5-2).

وهي المرة الاولى التي يسجل فيها خاميس هدفين في مباراة في أحدى الدوريات منذ آذار/مارس 2019 عندما سجل هاتريك لبايرن ميونيخ في مرمى ماينتس في البوندسليغا.

وقلص بيسوما الفارق بتسديدة قوية من خارج المنطقة (90+2).

- تشلسي يستعيد التوازن -

واستعاد تشلسي توازنه واكتسح ضيفه كريستال بالاس برباعية نظيفة بمساهمة من وافده الجديد بن تشيلويل في اولى مبارياته مع الفريق اللندني.

وسجل تشيلويل (50) والفرنسي كورت زوما (66) والايطالي جورجينيو (78 و82 من ركلتي جزاء) الأهداف.

وكان تشلسي عاد من تأخر بثلاثية ليخرج بتعادل 3-3 امام مضيفه وست بروميتش في المرحلة الثالثة الاسبوع الفائت، قبل أن يخرج من الدور الرابع لكأس الرابطة بركلات الترجيح امام توتنهام الثلاثاء.

ورفع فريق المدرب فرانك لامبارد رصيده الى سبع نقاط بعد تحقيقه فوزه الثاني في الـ"برميرليغ" هذا الموسم بعد أول في المرحلة الافتتاحية، علما انه سقط في الثانية امام ليفربول صفر-2.

وشارك الحارس الجديد السنغالي ادوار مندي أساسيا في اللقاء في مباراته الاولى في الدوري منذ انضمامه من رين الفرنسي، بعد أن أشرك لامبارد الارجنتيني ويلي كاباييرو في اللقاء السابق امام وست بروميتش في ظل تذبذب أداء الحارس الاول الاسباني كيبا أريسابالاغا.

ولا يزال الوافد الجديد الالماني تيمو فيرنر غائبا عن التهديف في مباراته الرابعة في الدوري منذ وصوله من لايبزيغ مطلع الموسم، حيث لم يرتق بعد الى مستوى التطلعات أسوة بمواطنه كاي هافيرتس القادم من باير ليفركوزن على رغم انه تحصّل على ركلة جزاء لفريقه.

وبعد أن قدم تشلسي أداء متواضعا في الشوط الاول، انتفض بعد الاستراحة مسجلا اهدافه الاربعة، بداية عن طريقة تشيلويل الوافد هذا الموسم من ليستر سيتي والذي خاض اولى مبارياته في الدوري عندما وصلته الكرة إثر دربكة داخل المنطقة تابعها بيسراه في الشباك (50).

وساهم الدولي الانكليزي في الهدف الثاني عندما رفع عرضية عن الجهة اليسرى تابعها المدافع زوما برأسه في المرمى (66).

وحصل تامي أبراهام على ركلة جزاء إثر خطأ من تايريك ميتشيل، ترجمها المتخصص جورجينيو إلى يسار الحارس الاسباني فيسنتي غوايتا (78).

وحصل هافيرتس على ركلة جزاء ثانية بعدما داس الفرنسي مامادو ساخو على رجله، فأصر أبراهام على تسديدها لكن القائد الاسباني سيسار أسبيليكويتا أخذ منه الكرة ومنحها للاختصاصي جورجينيو الذي انبرى لها بنجاح مرة أخرى (82).

وحذر مدرب تشلسي فرانك لامبارد مهاجمه أبراهام من احترام "القواعد" بشأن من يجب أن ينفذ ركلة جزاء.

وقال "لقد تم التعامل مع الأمر. أريد قادة ولا أمانع في القليل من الصراع. إنني أقدر حماسه لأن أداءه يستحق هدفا ولكن القواعد هي أنك لا تتخطى الترتيب في القائمة في أي لحظة".

ويلتقي لاحقا ليدز مع مانشستر سيتي، ونيوكاسل مع بيرنلي.

© 2020 AFP