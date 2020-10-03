بطولة إنكلترا: المكسيكي خيمينيس يمدد عقده مع ولفرهامبتون حتى 2024

أولي سكارف ا ف ب/ارشيف

المهاجم المكسيكي راوول خيمينيس قبل مباراة فريقه ولفرهامبتون مع بيرنلي في الدوري الإنكليزي الممتاز في 30 آذار/مارس 2019

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لندن (أ ف ب)

أعلن نادي ولفرهامبتون الإنكليزي لكرة القدم السبت أن مهاجمه الدولي المكسيكي راوول خيمينيس وقع عقدا جديدا مع الفريق حتى حزيران/يونيو 2024.

وانضم خيمينيس (29 عاما) الى صفوف ولفرهامبتون عام 2018 قادما من بنفيكا البرتغالي، وسجل له 46 هدفا في 103 مباريات بينها 27 هدفا في 55 مباراة الموسم الماضي.

ولعب خيمينيس دورا مهما في المشوار الأوروبي للنادي الإنكليزي الذي بلغ الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" قبل أن يخسر صفر-1 أمام اشبيلية الاسباني الذي توج باللقب لاحقا.

وهز خيمينيس الشباك مرتين في ثلاث مباريات هذا الموسم، ضد شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي.

وخاض خيمينيس 82 مباراة دولية سجل خلالها 23 هدفا.

© 2020 AFP