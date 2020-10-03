بطولة المانيا: فرانكفورت في الصدارة موقتا ودورتموند يعود إلى سكة الانتصارات

إينا فاسبندر ا ف ب

مهاجم بوروسيا دورتموند النروجي إرلينغ هالاند فرحا بفوز فريقه على فرايبورغ في الدوري الالماني، في 3 تشرين الاول/أكتوبر 2020

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ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب)

حقق أينتراخت فرانكفورت فوزه الثاني تواليا على ضيفه هوفنهايم 2-1 وتصدر موقتا، فيما عاد وصيف البطل بوروسيا دورتموند إلى سكة الانتصارت بعد خسارتين متتاليتين باكرامه ضيفه فرايبورغ باربعة اهداف نظيفة، في المرحلة الثالثة من بطولة المانيا لكرة القدم السبت.

في المباراة الاولى، قلب أينتراخت فرانكفورت تأخره امام ضيفه هوفنهايم إلى فوز 2-1 وتصدر ترتيب الفرق برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل.

وتأخر صاحب الارض منذ الدقيقة 18 بهدف للكرواتي أندري كراماريتش، قبل أن يسجل هدف التعادل عبر الياباني دايتشي كامادا (54) ويخطف هدف الفوز والنقاط الثلاث بفضل الهولندي باس دوست (71).

في الثانية، سجل للفائز ثنائية النروجي الشاب إرلينغ هالاند (31 و66) وإيمري جان (47) وفيليكس باسلاك (90+2).

واستقبل دورتموند في ملعبه "سيغنال إيدونا بارك" ضيفه فرايبورغ بعد خسارتين متتاليتين أمام أوغسبورغ بهدفين نظيفين في الدوري وبايرن ميونيخ 2-3 في الكاس السوبر المحلية، علما أنه كان استهل مبارياته في "البوندسليغا" بفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ 3-صفر.

وخاض دورتموند اللقاء من دون جناحه الانكليزي جايدون سانشو الذي اصيب بوعكة صحية، بينما دفع مدربه السويسري لوسيان فافر بلاعبيه الشبان على غرار الاميركي جيوفاني رينا (17 عاما) والوافد الجديد من برمنغهام الانكليزي جود بيلينغهام (17).

وافتتح اصحاب الارض التسجيل بفضل هالاند بعد خطأ دفاعي وتمريرة من رينا ليسدد كرة ارضية معاكسة للحارس ابن الـ 22 عاما فلوريان مولر (31).

وكاد رينا يضيف الهدف الثاني لدورتموند بعدما تلاعب بالدفاع وحاور أكثر من مدافع، وسدد كرة مرت بمحاذاة القائم (34)، ليعود هالاند ويظهر خطورته بعد سلسلة من التمريرات انتهت بتسديدة (36).

واستمر ضغط فريق "الاصفر والاسود" على ضيفه وكاد يرفع غلته التهديفية، إلا أن الحارس مولر كان بالمرصاد لتسديدة من مسافة قريبة لقلب دفاع دورتموند ماتس هوملس (38).

ومع بداية الشوط الثاني، عمق دورتموند جراح ضيفه باضافته الهدف الثاني بعد ركنية من رينا تابعها جان رأسية في الشباك (48)، ليضيف المتألق هالاند الثالث بتسديدة قوية بقدمه اليسرى في وسط المرمى اثر تمريرة من رينا (66).

وحاول فرايبورغ العودة إلى أجواء المباراة وتقليص الفارق، إلا أن الحارس السويسري مارفين هيتس تصدى لتسديدة الإيطالي فينتشينزو غريفو (82)، ليرد عليه بعد دقيقة الشاب يوليان براندت بتسديدة من داخل المنطقة لم تثمر.

واختتم دورتموند مهرجانه التهديفي بعد هجمة مرتادة وصلت الكرة إلى هالاند الذي انفرد بالحارس وكان قادرا على التسجيل لكنه قرر تمرير الكرة إلى باسلاك المندفع من الخلف ليسدد الاخير في المرمى الخالي (90+2).

وفي مباريات أخرى، فاز فيردر بريمن على أرمينيا بيليفيلد 1-صفر.

واعتقد اصحاب الارض انهم افتتحوا التسجيل في الدقيقة 21 إلا ان الحكم الغى هدف المهاجم ليوناردو بيتانكور بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في آيه آر)، ليعود المهاجم نفسه ويهز الشباك في الدقيقة 27.

وحقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزه الاول على مضيفه كولن.

سجل هدفين في اول ربع ساعة في غضون دقيقتين عبر الفرنسي الحسان بليا (14) والنمسوي شتيفان لاينر (16)، ليعود ويضيف الثالث عبر لارس شتيندل (56 من ركلة جزاء).

وسجل هدف الخاسر إلفيس ريشتبيتشاي في الدقيقة 80.

وتعادل شتوتغارت مع ضيفه باير ليفركوزن 1-1. افتتح الضيف التسجيل عبر التشيكي باتريك شيك (7) وعادل اصحاب الارض عبر النمسوي ساشا كالايدجيتش (76).

ويلتقي اليوم لاحقا لايبزيغ مع شالكه.

© 2020 AFP