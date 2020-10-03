بطولة فرنسا: لنس يزيد محن سانت اتيان ويلحق برين الى الصدارة موقتا

فرانسوا لو بريستي ا ف ب

حكم مباراة لنس وسانت اتيان يرفع البطاقة الحمراء بوجه المهاجم التونسي وهبي الخزري في لقاء الفريقين في لنس، في 3 تشرين الاول/أكتوبر 2020

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باريس (أ ف ب)

استغل لنس النقص العددي في صفوف ضيفه سانت اتيان لزيد محنه بالفوز عليه 2-صفر السبت في المرحلة السادسة من بطولة فرنسا لكرة القدم، ليلحق برين الى الصدارة مؤقتا.

وسجل هدفي لنس خلال اللقاء الذي أقيم أمام حوالي ألف متفرج، الكونغولي الديموقراطي غايل كاكوتا (15 من ركلة جزاء) وفلوريان سوتوكا (81).

ولعب سانت إتيان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 14 بعدما رفع الحكم البطاقة الحمراء بوجه تيموتي كولودزياك، قبل أن يكملها بتسعة لاعبين منذ الدقيقة 65 بطرد مهاجمه الدولي التونسي وهبي الخزري.

وتابع لنس، العائد حديثا إلى دوري الأضواء، صحوته القوية بعد خسارته المباراة الافتتاحية امام مضيفه نيس 1-2، فحقق فوزه الرابع في مبارياته الخمس التالية حاصدا 13 نقطة من اصل 15 ممكنة، فلحق برين المتصدر والذي يستضيف رينس الاحد في ختام المرحلة.

في المقابل، مني سانت إتيان بخسارته الثانية على التوالي والثانية في مبارياته الثلاث الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز بعد بداية قوية حقق خلالها ثلاثة انتصارات متتالية، فتجمد رصيده عند سبع نقاط وتراجع الى المركز السابع.

وهو اللقاء المائة بين الفريقين في مختلف المسابقات، حيث تميل الكفة لصالح سانت إتيان مع 42 فوزا مقابل 35 للنس و23 تعادل، علما أن المواجهات الـ11 الاخيرة بينهما شهدت تسجيل 33 هدفا.

وكان باريس سان جرمان حامل اللقب افتتح المرحلة بفوز كاسح على ضيفه أنجيه 6-1 الجمعة.

وتقدم اصحاب الارض سريعا في الدقيقة 15 بفضل كاكوتا الذي ترجم بنجاح ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد رفعه بطاقة حمراء بوجه كولودزياك اثر عودته إلى حكم الفيديو المساعد (في آيه آر) إثر خطأ من مدافع "الخضر" على الكاميروني ابن الـ 21 عاما اغناتيوس غاناغو.

وهو الهدف الخامس من كرة ثابتة للنس في الـ"ليغ1" هذا الموسم (4 من ركلات جزاء وهدف من ركلة حرة)، ما يشكل أكثر من 50 بالمئة من أهداف الفريق.

واحتكم الحكم مرة جديدة إلى الـ (في آيه آر) ولكن لالغاء هدف للنس سجله المدافع الارجنتيني فاكوندو ميدينا بداعي تسلل (20).

وعوقب سانت اتيان بالبطاقة الحمراء الثانية في الدقيقة 65 بعد طرد البديل الخزري الذي دخل في الدقيقة 46 بدلا من الجزائري الأصل عادل عشيش، اثر خطأ على جوناثان غرادي.

واضاف المضيف الهدف الثاني برأسية من سوتوكا بعد ركنية خدعت الحارس المخضرم جيسي مولين (81).

ويلعب لاحقا نيس مع نانت.

© 2020 AFP