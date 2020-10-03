دوري أبطال آسيا: الدحيل القطري يقيل مدربه المغربي الركراكي

مصطفى أبو مونس ا ف ب

مدرب الدحيل القطري السابق وليد الركراكي في مباراة فريقه ضد التعاون السعودي في 24 ايلول/سبتمبر 2020

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الدوحة (أ ف ب)

أعلنت إدارة نادي الدحيل القطري السبت إنهاء تعاقدها مع المدرب المغربي وليد الركراكي، عقب خروج الفريق من دور المجموعات للنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ونشر النادي بياناً مقتضباً على موقعه الرسمي جاء فيه "توصلت إدارة النادي الى إتفاق مع المدرب المغربي وليد الركراكي يقضي بإنهاء التعاقد معه بالتراضي والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق" منذ مطلع العام الحالي 2020.

وكان الركراكي (45 عاما)، المدرب السابق للفتح الرباطي، قد تولى مهمة الإشراف على تدريب الدحيل خلفا للبرتغالي روي فاريا المساعد السابق لمواطنه الشهير جوزيه مورينيو.

واهدر فرصة التأهل الى ثمن نهائي دوري الابطال بشق النفس بفارق المواجهات المباشرة مع التعاون السعودي، ونقطة عن متصدر مجموعته برسبوليس الإيراني.

وقاد الركراكي الدحيل الى التتويج بلقب الدوري المحلي 2019-2020، بيد أن النتائج السلبية في البطولة الآسيوية كانت السبب في عدم استمراره في منصبه.

ويُعدّ الفرنسي صبري لاموشي مدرب نوتنغهام فوريست الانكليزي، قريبا من تولي المهمة خلفا للركراكي وفقا لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

© 2020 AFP