دوري أبطال آسيا: برسبوليس إلى النهائي بفوزه على النصر بركلات الترجيح

مصطفى أبو مونس ا ف ب

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الدوحة (أ ف ب)

أخفق النصر السعودي في بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد خروجه من نصف النهائي اثر خسارته بركلات الترجيح أمام برسبوليس الإيراني 3-5 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الاضلي والاضافي، السبت في فقاعة الدوحة الصحية.

وافتتح النصر، وصيف 1995، التسجيل من نقطة الجزاء عبر هدافه المغربي عبد الرزاق حمدالله (36)، لكن الفريق الإيراني عادل سريعا عن طريق مهدي عبدي (42).

وفي ركلات الترجيح اهدر مدافع النصر البرازيلي مايكون ركلة صدها الحارس حامد لك.

وأكمل الفائز المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسطه إحسان بهلوان في نهاية الشوط الإضافي الأول.

وهذه المباراة الاخيرة في مواجهات الغرب التي استؤنفت في الدوحة منذ 14 أيلول/سبتمبر الماضي، بانتظار مواجهات الشرق وممثلها الذي سيلاقي برسبوليس على اللقب.

وخاض برسبوليس المباراة دون هدافه عيسى آل كثير الذي اوقفه الاتحاد الاسيوي قبل ساعات من المواجهة عن ممارسة أي نشاط كروي لستة أشهر بأثر فوري.

وغرمت اللجنة اللاعب 10 آلاف دولار أميركي بعد قيامه بتصرف "يحتوي على تمييز خلال مباراة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب أمام باختاكور" في ربع النهائي.

© 2020 AFP