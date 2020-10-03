دوري أبطال آسيا: برسبوليس يحرم النصر من النهائي رغم ايقاف آل كثير

مصطفى أبو مونس ا ف ب

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الدوحة (أ ف ب)

فرَّط النصر السعودي في تقدمه واخفق في بلوغ نهائي دوري ابطال اسيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد خروجه بركلات الترجيح (3-5) أمام برسبوليس الإيراني الذي اوقف له الاتحاد القاري هدافه عيسى آل كثير قبل ساعات من المواجهة التي اقيمت السبت في فقاعة الدوحة الصحية.

وافتتح النصر، وصيف 1995 والمتأهل لهذا الدور للمرة الأولى في البطولة بنظامها الجديد المعتمد منذ 2003، التسجيل من نقطة الجزاء عبر هدافه المغربي عبد الرزاق حمدالله (36)، لكن الفريق الإيراني عادل سريعا عن طريق مهدي عبدي (42).

وفي ركلات الترجيح اهدر مدافع النصر البرازيلي مايكون ركلة صدها الحارس حامد لك (5-3).

وأكمل برسبوليس، وصيف 2018 أمام كاشيما أنتلرز الياباني، المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسطه إحسان بهلوان في نهاية الشوط الإضافي الأول (104).

وقال الدولي العراقي بشار رسن لاعب وسط برسبوليس لقناة "بي ان سبورتس": "الشعور لا يوصف. كان هدفنا بلوغ النهائي قبل القدوم الى قطر. فريقا الهلال (السعودي) والسد (القطري) كان بمقدورهما ايقاف برسبوليس. تلقينا هدفين من نقطة الجزاء".

واضاف "نملك جمهورا كبيرا في إيران. الروحية قوية في الفريق برغم العقود البسيطة للاعبين".

وهذه المباراة الاخيرة في مواجهات الغرب التي استؤنفت في الدوحة منذ 14 أيلول/سبتمبر الماضي، بانتظار مواجهات الشرق وممثلها الذي سيلاقي برسبوليس على اللقب.

- اقصاء واعتراض -

وخاض برسبوليس المباراة دون هدافه آل كثير الذي اوقفه الاتحاد الاسيوي قبل ساعات من المواجهة عن ممارسة أي نشاط كروي لستة أشهر بأثر فوري.

وغرمت اللجنة اللاعب الذي سجل اربعة اهداف في ثلاث مباريات 10 آلاف دولار أميركي بعد قيامه بتصرف "يحتوي على تمييز خلال مباراة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب أمام باختاكور" في ربع النهائي.

وانتشرت صور آل كثير (30 عاما) وهو يقوم بحركة على عينيه بعد تسجيله في عدة مباريات مع فريقه الحالي والسابق ايضا، في إشارة إلى المتحدرين من شرق القارة الآسيوية، ما اثار حنق ادارة برسبوليس التي المحت الى محاباة الاتحاد القاري لنادي النصر، مبررة اللاعب بانه يقوم بهذه الحركة كرسالة الى ابن أخيه الصغير بعد تسجيل اهدافه.

وعن ايقاف زميله آل كثير، اضاف لاعب الوسط "أتمنى ان يعيدوا النظر في هذا الحرمان، لانه كان يقوم بهذه الحركة مع فريقه السابق تكريما لاحد افراد عائلته".

وعن ظروف اقامة المباريات في ملاعب مكيفة فيما بلغت درجة الحرارة 33 مئوية في الدوحة، علق رسن "لولا التكييف موجود لا يمكن اكمال مباراتين في هذه الفترة". تابع ممازحا "تعبنا ونريد العودة الى الديار".

وشهدت البطولة المجمّعة اقصاء الهلال السعودي حامل اللقب، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في صفوفه ثم حرمانه من تقديم لائحة قانونية للاعبيه قبل مباراة شباب الأهلي دبي الإماراتي، بعد ضمانه التأهل إلى ثمن النهائي. فيما تم تعليق مباريات الشرق ولم يتم استئنافها حتى الآن.

- سيطرة نصراوية وحسم إيراني -

وكانت أولى الفرص لبرسبوليس عندما تلقى مهدي عبدي كرة داخل منطقة الجزاء ولكنه صوبها بعيداً عن المرمى (26).

ورد النصر برأسية لحمدالله فوق العارضة (28)، ثم حصل على ركلة جزاء بعد عرقلة خالد الغنام نفذها المغربي خادعة على طريقة "بانينكا" داخل المرمى (36).

وقبل نهاية الشوط الأول، ومن هفوة دفاعية أدرك برسبوليس التعادل عندما خسر عوض خميس الكرة فلعبها رسن عرضية إلى عبدي تابعها برأسه إلى يمين الحارس الاسترالي براد جونز (42).

ومع انطلاقة الشوط الثاني، كان النصر قريباً من معاودة التقدم لولا العارضة التي تصدت لكرة حمدالله من ركلة حرة مباشرة (46).

ولاحت فرصة ثمينة للنصر لكن كرة حمدالله مرت بمحاذاة القائم (73)، قبل ان يرتقي كرة عرضية ويلعبها بجانب القائم (76).

وصوّب الأرجنتيني غونسالو مارتينيس كرة ارضية ولكنها مرت بجوار القائم (82).

وفي الشوط الإضافي الأول، تهيأت فرصة للنصر ولكن كرة أيمن يحيى مرت بجانب القائم (93). ومع نهاية هذا الشوط أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب برسبوليس إحسان بهلوان بعد تدخله العنيف على عبد الرحمن الدوسري (114).

وفي الوقت الإضافي الثاني، فرض النصر سيطرته ولكنه لم يشكل خطورة على المرمى الإيراني حتى صافرة النهاية.

© 2020 AFP