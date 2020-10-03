رولان غاروس: بيريتيني المصف سابعا يسقط امام ألتماير المتأهل من التصفيات

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الالماني دانيال ألتماير بعد فوزه على الايطالي ماتيو بيريتيني في الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب في 3 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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باريس (أ ف ب)

فاجأ الألماني دانيال ألتماير المصنف 186 عالميا والمتأهل من التصفيات نظيره الايطالي ماتيو بيريتيني المصنف سابعا، وأقصاه من الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة، إحدى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بثلاث مجموعات نظيفة 6-2، 7-6 (7-5) و6-4 السبت.

وأصبح ألتماير (22 عاما) رابع لاعب فقط يبلغ الدور ثمن النهائي في رولان غاروس من مشاركته الاولى منذ عام 2000.

ومن المتوقع أن يمنح هذا الفوز مكاسب مالية للالماني بما لا يقل عن 221,400 دولار لبلوغه الدور ثمن النهائي بعد أن حصد في كل مسيرته التي امتدت لست سنوات 173,600 دولار.

وقال بعد الفوز "أنا سعيد حقا. هذه مشاركتي الاولى هنا. لقد عملنا جاهدا للوصول الى عنا".

وتابع "لم أكن أعرف ما إذا كنت سألعب في باريس لأني كنت مصابا قبل أسبوع من البطولة في (دورة) أيكس. لكن الطبيب منحني الضوء الاخضر للعب وأنا سعيد جدا لتواجدي هنا. لا زلت في البطولة وأنا سعيد بذلك".

ويلتقي ألتماير الذي خاض ضد بيريتني (ثامن عالميا) مباراة ضد أحد المصنفين العشر الاوائل عالميا للمرة الاولى في مسيرته، تاليا الاسباني المصف عاشرا روبرتو باوتيستا أغوت أو مواطن الاخير بابلو كارينيو بوستا المصنف 17.

وفي مباراة أخرى، بلغ الروسي أندري روبليف المصنف 13 ثمن النهائي بفوزه على الجنوب افريقي كيفن أندرسون 6-3، 6-2 و6-3 في غضون ساعة و34 دقيقة.

وحقق روبليف (12 عالميا) انتصاره الثامن تواليا بعد أن توج الاسبوع الماضي بلقب دورة هامبورغ الالمانية، هو الذي توج هذا العام ايضا بدورتي قطر وأديلايد وفي رصيده 28 فوزا مقابل ست هزائم فقط في 2020.

ويلتقي روبليف تاليا مع المجري مارتون فوتشوفيتش او البرازيلي تياغو مونتيرو.

© 2020 AFP