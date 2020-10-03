رولان غاروس: تأهل سهل لتسيتسيباس وجابر أول عربية في ثمن النهائي

توماس سامسون ا ف ب

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باريس (أ ف ب)

بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سادسا عالميا ثمن نهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، إحدى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بسهولة اثر فوزه على السلوفيني ألياز بيديني 6-1 و6-2 و3-1 ثم بالانسحاب.

وجاءت تأهل اليوناني البالغ 22 عاما والخامس في البطولة مخالفا للدور الاول، عندما احتاج إلى أكثر من 3 ساعات للتفوق بخمس مجموعات على الإسباني جاومي مونار المصنف 109 عالميا. بعدها تغلب على الأوروغوياني بابلو كويفاس الستين عالميا في ساعة و28 دقيقة، قبل ان تنتهي مواجهته المنقوصة مع بيديني في ساعة و20 دقيقة.

وهذه أفضل نتيجة لحامل لقب بطولة الماسترز الختامية، على الاراضي الترابية لملاعب رولان غاروس. ويلتقي في الدور الرابع البلغاري غريغور ديميتروف الثامن عشر والفائز على الإسباني روبرتو كاربايس 6-1 و6-3 ثم بالانسحاب.

كما تأهل الروسي أندري روبليف الثاني عشر عالميا والذي بلغ ربع نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، إلى الدور عينه للمرة الاولى في مسيرته الشابة، بفوزه على الجنوب افريقي كيفن أندرسون 6-3 و6-2 و6-3 في ساعة و34 دقيقة.

ويلتقي روبليف (22 عاما)، الغائب عن النسختين الاخيرتين بسبب الاصابة، في الدور الرابع مع المجري مارت فوتشوفيتش الفائز على البرازيلي تياغو مونتيرو 7-5 و6-1 و6-3.

وحقق روبليف انتصاره الثامن تواليا بعد أن توج الاسبوع الماضي بلقب دورة هامبورغ الالمانية، هو الذي توج هذا العام ايضا بدورتي قطر وأديلايد وفي رصيده 28 فوزا مقابل ست هزائم فقط في 2020.

- ألتماير يفاجىء بيريتيني -

وفاجأ الألماني دانيال ألتماير المصنف 186 عالميا والمتأهل من التصفيات نظيره الايطالي ماتيو بيريتيني السابع، فأقصاه بثلاث مجموعات 6-2، 7-6 (7-5) و6-4.

وأصبح ألتماير (22 عاما) رابع لاعب فقط يبلغ الدور ثمن النهائي في رولان غاروس من مشاركته الاولى منذ عام 2000.

ومن المتوقع أن يمنح هذا الفوز مكاسب مالية للالماني بما لا يقل عن 221400 دولار لبلوغه الدور ثمن النهائي بعد أن حصد في كل مسيرته التي امتدت لست سنوات 173600 دولار.

وقال ألتماير "أنا سعيد حقا. هذه مشاركتي الاولى هنا. لقد عملنا جاهدا للوصول الى عنا".

وتابع "لم أكن أعرف ما إذا كنت سألعب في باريس لأني كنت مصابا قبل أسبوع من البطولة في (دورة) أيكس. لكن الطبيب منحني الضوء الاخضر للعب وأنا سعيد جدا لتواجدي هنا. لا زلت في البطولة وأنا سعيد بذلك".

ويلتقي ألتماير الذي خاض ضد بيريتني (ثامن عالميا) مباراة ضد أحد المصنفين العشر الاوائل عالميا للمرة الاولى في مسيرته، تاليا الاسباني بابلو كارينيو بوستا السابع عشر والفائز على مواطنه روبرتو باوتيستا أغوت العاشر 6-4 و6-3 و5-7 و6-4.

كما تأهل الروسي كارن خاتشانوف الخامس عشر بفوزه على التشيلي كريستيان غارين العشرين 6-2 و3-6 و6-4 و6-2.

- جابر تقصي المصنفة ثامنة -

ولدى السيدات، تابعت التونسية أنس جابر نتائجها الجيدة واصبحت اول عربية تبلغ ثمن النهائي في رولان غاروس بفوزها على البيلاروس أرينا سابالينكا المصنفة ثامنة 7-6 (9-7) و2-6 و6-3.

وتلتقي جابر (26 عاما) في الدور الرابع مع الفائزة بين الاسبانية غاربينيي موغوروسا الحادية عشرة والتي تلتقي في وقت لاحق الأميركية دانيال كولينز.

وكانت ابنة بلدة قصر هلال حققت افضل نتائجها في البطولات الكبرى، عندما بلغت ربع نهائي بطولة استراليا المفتوحة وخسرت أمام الأميركية صوفيا كينن التي أحرزت اللقب لاحقا.

وقالت جابر التي ارتدت ممازحة في المؤتمر الصحافي قناعا حمل صورة تسيتسيباس "الناس في تونس يشجعونني كثيرا. الإعلام، لست متأكدة".

وأضافت اللاعبة المتوجة باللقب سابقا في فئة الناشئات "الأهم بالنسبة لي أن يشجعني الشعب التونسي دوما. هذا هام جدا بالنسبة الي. أعرف ايضا انهم يتوقعون ذهابي بعيدا في هذه البطولة".

وبعد تقدمها 4-2 في المجموعة الأولى، احتاجت جابر الى شوط فاصل لتحسم المجموعة الأولى برغم تأخرها 1-5. لكن في الثانية، ردت سابالينكا بقوة وحسمتها 6-2، قبل ان تعوض جابر وتتقدم 3-صفر في الحاسمة.

وحصلت التونسية على عدة كرات لحسم المباراة، لكن سابالينكا (22 عاما) قلصت الفارق دون ان تتجنب خسارة المجموعة 3-6 والمباراة في ساعتين ودقيقة.

وبلغت الفرنسية فيونا فيرو ثمن النهائي للمرة الاولى في البطولات الكبرى، بفوزها على الرومانية باتريسيا ماريا تيغ 7-6 (9-7) و4-6 و6-صفر، لتلتقي مع كينن الفائزة على الرومانية ماريا بارا 6-2 و6-صفر.

قالت الفرنسية "بلوغي ثمن نهائي بطولة كبرى هو أجمل شيء يمكني أن يحصل معي، لكنها ليست سوى خطوة. لدي مباراة في كل يومين، ساحاول الاستعداد لتقديم افضل ما لدي".

واصبحت تشانغ شواي اول صينية تبلغ ثمن النهائي في رولان غاروس منذ البطلة السابقة لي نا في 2012، بعد فوزها على الفرنسية المشاركة ببطاقة دعوة كلارا بوريل 7-6 (7-2) و7-5.

© 2020 AFP