رولان غاروس: فوز سهل لديوكوفيتش على "الخاسر المحظوظ"

آن كريستين بوجول ا ف ب

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يصد كرة خلال مباراته أمام الكولومبي دانيال إيلاهي غالان في الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، على ملاعب رولان غاروس في 3 تشرين الاول/أكتوبر 2020

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باريس (أ ف ب)

تابع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا بنجاح مشواره في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، إحدى دورات الغراند سلام على ملاعب رولان غاروس، في سعيه للظفر باللقب وتأهل الى دور ثمن النهائي بفوزه السهل على "الخاسر المحظوظ" الكولومبي دانيال إيلاهي غالان 6-صفر و6-3 و6-2 في الدور الثالث السبت.

وضرب "ديوكو" في الدور التالي موعدا مع الروسي كارن خاتشانوف (16) الفائز على التشيلي كريستيان غارين المصنف 19 بنتيجة 6-2 و3-6 و6-4 و6-2 في وقت سابق السبت.

ولم يفسح ديوكوفيتش المجال أمام منافسه لالتقاط أنفاسه، وعلى غرار ما حصل في مباراتيه الاوليين لم يخسر سوى خمسة أشواط.

غير أن الحظ ابتسم للكولومبي غالان بهطول الامطار مع بداية المجموعة الثانية، ما دفع المنظمين إلى إيقاف المباراة قبل أن تعاود مجددا لتتراوح حتى ساعتين، في حين كان من المفترض أن تنتهي باكرا.

وتابع اللاعبان خوض المباراة في وقت كان يتم اقفال سقف الملعب الرئيسي الذي يحتاج لحوالي 15 دقيقة للاقفال بشكل نهائي، إلا ان غزارة الامطار حالت دون اكمال اللقاء في وقت كان ديوكوفيتش متقدما 2-1 في المجموعة الثانية.

وقال الصربي بعد الفوز "أنا سعيد بمستوى اللعب الذي قدمته اليوم (السبت)، لعبت بطريقة هجومية وارسلت بشكل جيد عندما احتجت لذلك".

وسيصبح ديوكوفيتش، في حال نجح في ان يتوج على الارض الترابية الفرنسية للمرة الثانية بعد عام 2016، أول لاعب منذ حقبة كرة المضرب المفتوحة، والثالث فقط في التاريخ بعد الاستراليين رود لافر وروي إيمرسون يفوز على الاقل مرتين ببطولة من دورات الغراند سلام الكبرى.

© 2020 AFP