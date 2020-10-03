ريبورتاج: شطرا ألمانيا من شمالها لجنوبها.. من مقبرة موتى إلى جنة خضراء

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 لتقريرها الخاص بإعادة توحيد ألمانيا واندثار الوصاية السوفياتية © فرانس 24

في يوم ما كانت تنتشر على الحدود الممتدة بين شطري ألمانيا من شمالها لجنوبها أسلاكا شائكة وألغاما، اليوم تحول جزء كبير من هذه الحدود إلى موقع طبيعي ساحر يضم حوالى 1200 نوع من الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض. ومنذ إعادة توحيد البلاد، تناضل المنظمات البيئية غير الحكومية من أجل الحفاظ على هذه الرئة الخضراء. وتحاول منظمة بوند بافاريا غير الحكومية وولفغانغ ديغلما تحويل هذا الشريط الأخضر إلى متحف صغير. وفي المكان نفسه، لقي أكثر من 300 شخص حتفهم أثناء محاولتهم عبور الحدود الألمانية، وتحول المكان من موقع موت إلى جنة خضراء. وتعهدت ألمانيا بالاعتراف بهذا الشريط الأخضر كمعلم طبيعي وطني.