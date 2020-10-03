فيروس كورونا: طبيب البيت الأبيض يعلن أن ترامب يتمتع "بصحة جيدة" و"لا يتلقى دعما بالأكسجين"

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى المستشفى العسكري في بيثيسدا بولاية ماريلاند، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

عقب نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بسبب تأكد إصابته بفيروس كورونا، أعلن طبيب البيت الأبيض شون كونلي السبت أن ترامب يتمتع "بصحة جيدة" ولم ترتفع درجة حرارته على مدى الساعات الـ24 الماضية. وأضاف أن الرئيس الأمريكي الذي أدخل الجمعة مستشفى وولتر ريد العسكري يتنفس جيدا من دون مساعدة و"لا يتلقى دعما بالأكسجين".

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قال الفريق الطبي المتابع لحالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت إن ترامب يتنفس جيدا من دون مساعدة ولا يتلقى دعما بالأكسجين في المستشفى حيث يعالج جراء إصابته بمرض كوفيد-19. وأضاف طبيب البيت الأبيض أن ترامب "لا يواجه صعوبة بالتنفس أو المشي في الجناح المخصص للبيت الأبيض في الطابق العلوي".

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وأوضح طبيب البيت الأبيض شون كونلي قائلا "لقد راقبنا وظائف القلب والكليتين والكبد وهي تعمل بشكل طبيعي".

وأضاف كونلي أن الرئيس دونالد ترامب "بصحة جيدة" ولم ترتفع درجة حرارته على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك بعد الإعلان عن إصابته بكوفيد-19 يوم الجمعة.

حالة سيد البيت الأبيض كانت "مقلقة للغاية"

وعلى صعيد آخر، أكّد مصدر مطلع على وضع ترامب السبت أن حالته كانت "مقلقة للغاية" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مضيفًا أن الساعات الـ 48 المقبلة ستكون دقيقة.

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وأوضح المصدر "كانت الوظائف الحيوية للرئيس على مدار الـ 24 ساعة الماضية مقلقة للغاية، وستكون الساعات الـ 48 المقبلة دقيقة على صعيد رعايته. لم نصل بعد إلى مسار واضح نحو الشفاء التام".

ويتعارض هذا التقييم مع صورة أكثر تفاؤلاً قدمها الفريق الطبي لترامب، الذي قال إنه يتنفس جيدا ولا يتلقى دعما بالاكسجين في المستشفى حيث يعالج جراء إصابته بمرض كوفيد-19.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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