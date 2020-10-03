كافاني على مشارف الانضمام إلى مانشستر يونايتد (تقارير)

فرانك فيف ا ف ب

بات المهاجم الاوروغوياني إدينسون كافاني قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد الانكليزي

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لندن (أ ف ب)

بات المهاجم الاوروغوياني إدينسون كافاني قاب قوسين أو ادنى من الانضمام إلى نادي مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم في صفقة انتقال حر، بحسب تقارير صحافية انكليزية وفرنسية السبت.

وبات كافاني (33 عاما) من دون أي فريق منذ انتهاء عقده في حزيران/يونيو الماضي مع ناديه السابق باريس سان جرمان، ما انعكس سلبا على مشواره مع منتخب بلاده بعدما استبعد من تشكيلة الجولتين الاولى والثانية من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 أمام تشيلي والاكوادور.

وغادر المهاجم الدولي النادي الباريسي كأفضل هداف في تاريخه مع 200 هدف سجلها خلال 7 أعوام قضاها في باريس.

واشارت صحيفة "دايلي ميل" الى أن كافاني سيوقع عقدا لمدة عامين للانتقال إلى ملعب "أولد ترافورد" في مانشستر مقابل 210 آلاف جنيه استرليني (270 ألف دولار) اسبوعيا بعد حسم الضرائب.

وبامكان كافاني أن يحسم مسألة انتقاله إلى اي ناد حتى بعد اغلاق سوق الانتقالات الصيفية الاثنين المقبل كونه يتمتع بصفة لاعب حر، غير أن تقارير فرنسية افادت بأن الصفقة ستتم قبل اقفال باب الانتقالات.

كما بامكان كافاني أن يستهل مبارياته مع "الشياطين الحمر" أمام فريقه السابق سان جرمان في 20 من الشهر الحالي في باريس في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثامنة ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان يونايتد ضحية انتقادات جماهيره بسبب عدم اقدامه على تعاقدات مهمة، باستثناء الحصول على خدمات لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي دوني فان دي بيك.

© 2020 AFP