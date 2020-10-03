لاعبة كرة المضرب التونسية أٌنس جابر تصبح أول عربية تبلغ دور الرابع في بطولة رولان غاروس

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لحظة فوز التونسية أنس جابر على البيلاروسيا أرينا سابالينكا خلال مباراة التنس في الدور الثالث فردي سيدات في اليوم السابع من بطولة رولان غاروس 2020 الفرنسية المفتوحة للتنس في باريس في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

أصبحت لاعبة كرة المضرب التونسية أنس جابر أول عربية تبلغ الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد أن هزمت المصنفة الثامنة أرينا سبالينكا 7-6 و2-6 و6-3 اليوم السبت. وأظهرت المصنفة 30 براعتها المعتادة لتتفوق على قوة سبالينكا وتتجاوز أفضل ما حققته سابقا في البطولة حين وصلت إلى الدور الثالث عام 2017.

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باتت لاعبة التنس التونسية أنس جابر أول عربية تبلغ الدور الرابع في بطولة رولان غاروس عقب فوزها على المصنفة الثامنة أرينا سبالينكا 7-6 و2-6 و6-3 اليوم السبت.

Through to R3 at @rolandgarros 🙌🙌🙌



Ons defeats 7-6 6-4 Nao Hibino to equal her best result in Paris 🇫🇷👏💪



🎥 @Eurosport_IT @Eurosport pic.twitter.com/co03BrmWTZ — Ons Jabeur Fan Club (@OnsJabeurFans) October 1, 2020

وأظهرت المصنفة 30 براعتها المعتادة لتتفوق على قوة سبالينكا وتتجاوز أفضل ما حققته سابقا في هذه البطولة حين وصلت إلى الدور الثالث عام 2017.

وتقدمت سبالينكا 5-1 في الشوط الفاصل بالمجموعة الافتتاحية، لكن سلسلة من الأخطاء سمحت للاعبة التونسية البالغ عمرها 26 عاما بانتزاع المجموعة.

وتراجع مستوى أٌنس البطلة السابقة لفرنسا المفتوحة للشابات أمام بعض الضربات القوية من سبالينكا لتفقد المجموعة الثانية في حوالي 20 دقيقة.

لكن اللاعبة التونسية، التي أصبحت أول عربية تبلغ دور الثمانية في إحدى البطولات الأربع الكبرى في أستراليا المفتوحة هذا العام، استجمعت قواها وتقدمت 3-صفر في المجموعة الحاسمة.

كما تقدمت أٌنس 4-صفر لكن سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء رفعت من مستواها لتظل في أجواء اللقاء.

وأنقذت سبالينكا ثلاث نقاط لخسارة المباراة والنتيجة 2-5، ثم حصلت على نقطة لكسر الإرسال في الشوط التالي. لكن أٌنس حافظت على تماسكها وحصلت على نقطة لحسم المباراة وأطلقت تسديدة رائعة من زاوية صعبة ثم حسمت الانتصار بإرسالها الأول.

فرانس24/ رويترز

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