موسيماني للاستفادة من خبرة مواجهة الأندية المصرية في البطولات القارية

رودجر بوش ا ف ب

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القاهرة (أ ف ب)

اعتبر الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدرب الجديد للنادي الأهلي المصري لكرة القدم، ان خبرة مواجهة الاندية المصرية في البطولات الافريقية ستساعده في مهمته المقبلة، بعد خلافته السويسري رينيه فايلر المفسوخ عقده بالتراضي مع النادي القاهري.

وقال موسيماني السبت في مؤتمر صحافي لتقديمه مع حامل لقب الدوري المصري "لدي خبرات كثيرة اكتسبتها من اللعب أمام الأندية المصرية كالأهلي والزمالك في بطولات إفريقيا"، موضحاً أنه يعرف جيداً حجم وقيمة النادي الأهلي فهو نادي القرن في إفريقيا.

وأعلن موسيماني (56 عاما) الاربعاء استقالته من ماميلودي صنداونز الذي دربه لثماني سنوات محرزا معه لقب الدوري خمس مرات.

وأضاف "كان من الصعب أن أترك صنداونز الذي توليت تدريبه 8 سنوات.. لكن هذه الخطوة كانت بمثابة حلم من أحلامي .. لذا لم أتردد في قبول عرض الأهلي فهذا النادي العريق يحظى باحترام وتقدير تام من الجميع في قارة إفريقيا".

وتوّج موسيماني الذي اشرف ايضا على منتخب جنوب افريقيا، بدوري ابطال افريقيا على حساب الزمالك المصري في نسخة 2016 ثم لقب الكأس السوبر الإفريقية.

من جانبه أكد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط ، أن فايلر (47 عاما) "كان يمهد للرحيل عن القيادة الفنية للفريق، ومن ثم تحركنا سريعًا للبحث عن مدرب مناسب لهذه المرحلة، خصوصا أن المدرب السابق قدم مؤشرات بالجملة تؤكد عدم رغبته في البقاء بمنصبه".

وأوضح أن محمود الخطيب رئيس النادي طلب من لجنة التخطيط التحرك سريعًا للتعاقد مع مدير فني جديد لخلافة فايلر، خصوصا أن الأهلي لا ينتظر كثيراً، في ظل ضيق الوقت لارتباط الفريق محلياً وإفريقياً.

وأشار إلى أن من أهم الشروط التي تم وضعها لاختيار المدرب الجديد أن يكون جاهزًا فورًا لقبول المهمة، مؤكدًا أن النادي تلقى الكثير من السير الذاتية لمدربين ينتمون لمدارس عالمية ومنها البرازيلية والأرجنتينية والهولندية وغيرها.

ورأى ان اختيار موسيماني جاء نظرًا لخبراته الإفريقية ومعرفته بقيمة واسم الأهلي، خصوصا وانه عمل مع (المدرب البرازيلي السابق) كارلوس البرتو باريرا "موسيماني مدرب إفريقي بعقلية أوروبية ويمتلك فكرا خططيا وتكتيكيا مميزا".

© 2020 AFP