ناغورني قره باغ : وزير الخارجية الأمريكي يدعو"أطرافا ثالثة" إلى عدم التدخل في "النزاع" في الإقليم

إيرين سكوت تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "الأطراف الثالثة" إلى البقاء بعيدا عن النزاع في إقليم ناغورني قره باغ ، واعتبر أن "تدويل" النزاع في هذا الإقليم و"إرسال أطراف ثالثة لذخيرة وأنظمة أسلحة، وحتى "لمستشارين وحلفاء" من شأنه أن يعقد الأمور ويتسبب في سقوط أرواح. وأضاف بومبيو بأنه يأمل في أن تكون التقارير عن وجود "جهاديين سوريين" في أذربيجان غير صحيحة. وكان إيمانويل ماكرون قد اعتبر أنه "تم تجاوز خط أحمر" بعد ورود تقارير تتحدث عن ارسال 300 جهادي من سوريا إلى تركيا ومنها إلى أذربيجان.

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دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة "الأطراف الثالثة" إلى البقاء بعيدا عن النزاع فيناغورني قره باغ، معربا عن أمله في أن تكون التقارير عن وجود "جهاديين سوريين" في أذربيجان معلومات لا أساس لها من الصحة.

وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي والتي تدعم أذربيجان، من نشر مقاتلين من سوريا في قره باغ.

وقال ماكرون إنه بحسب تقارير الاستخبارات توجه 300 مقاتل من "مجموعات جهادية" في سوريا، إلى تركيا ومنها إلى أذربيجان معتبرا أنه "تم تجاوز خط أحمر".

وقال بومبيو للصحافيين على متن الطائرة التي كانت تقله إلى الولايات المتحدة بعد مغادرته كرواتيا، المحطة الأخيرة من جولة مصغرة له في أوروبا "يجب أن تسألوا (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان لماذا قد يتخذ قرارا كهذا".

وردا على "المعلومات" عن إرسال "مقاتلين سوريين" إلى أذربيجان، قال بومبيو "أتمنى ألا يكون الأمر كذلك".

وأضاف بومبيو "دعونا الجميع الى البقاء بعيدا عن هذا"، بالإضافة الى التشديد على أن "الحوار" يجب أن يمثل "المنهجية لإعادة النظام وإعادة السلام".

واعتبر أنه إذا تم "تدويل" النزاع و"إرسال أطراف ثالثة لذخيرة وأنظمة أسلحة، وحتى لمستشارين وحلفاء، فإن هذا سيزيد من التعقيد ويزيد من خطر فقدان الأرواح".

وقال "لقد نقلنا هذه الرسالة بالتأكيد الى الزعيمين الاذربيجاني والارميني وكذلك الى الأتراك".

واتهمت أرمينيا الجمعة القوات الأذربيجانية بقصف المدينة الرئيسية في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه، فيما تواصلت المعارك لليوم السادس على التوالي.

وقالت يريفان إنها على استعداد للعمل مع وسطاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكن أذربيجان ردت بأنه على أرمينيا أولا سحب جنودها.

فرانس 24 / أ ف ب

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