يوفنتوس يعير مدافعه روغاني الى رين

ماركو برتوريلو ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني (يسار) خلال المباراة ضد جنوى في الدوري الايطالي في 30 تشرين الاول/أكتوبر 2019.

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رين (فرنسا) (أ ف ب)

أعلن نادي رين متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم السبت تعاقده على سبيل الإعارة مع المدافعين الإيطالي دانييلي روغاني (26 عاما) من يوفنتوس، والبرازيلي دالبيرت هنريكي (27 عاما) من إنتر ميلان.

وبحسب بعض وسائل الإعلام الإيطالية والفرنسية، تمت إعارة روغاني لمدة عام مقابل مليوني يورو، دون إمكانية الشراء، ودالبرت بنفس المبلغ، ولكن مع إمكانية الشراء مقابل 13 مليون يورو.

وقال رئيس رين نيكولاس هولفيك في بيان "التعاقد مع مدافع ايطالي من يوفنتوس، لا يمكننا أن نأمل في أفضل من ذلك كثيرا. لديه خبرة في دوري أبطال أوروبا والمنتخب الإيطالي".

وأضاف "إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون قادرين على إقناعه بالانضمام إلينا. ذلك يظهر الاهتمام الذي يوليه لاعبو الفرق الكبرى لنادي رين. لأن إحضار لاعب، حتى على سبيل الإعارة، من يوفنتوس، يثبت اليوم أن النادي في بُعد جديد".

وجاء انتقال روغاني الى رين من أجل اللعب أساسيا والتألق في مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أمل أن يحجز مكانا في تشكيلة المنتخب الإيطالي قبل نهائيات كأس أوروبا 2021. وتعود مباراته الدولي السابعة الأخيرة إلى حزيران/يونيو 2018. وبحسب وسائل الاعلام الإيطالية، فإن روغاني فضل الانتقال الى رين على نيوكاسل الانكليزي وفالنسيا الاسباني وذلك بسبب مشاركة الفريق الفرنسي في مسابقة دوري الابطال.

من جهته، انتقل هنريكي الى صفوف رين على سبيل الاعارة من إنتر ميلان بعد انتهاء إعارته إلى فيورنتينا الموسم الماضي حيث لعب معه 34 مباراة.

وقال هولفيك في بيان صحافي آخر "إنه يعرف الدوري الفرنسي، ويتحدث اللغة الفرنسية. كان لديه موسم جيد جدا في نيس. كان يلعب في صفوف ناد كبير جدا هو إنتر ميلان، وهو يعرف كأس أوروبا".

© 2020 AFP