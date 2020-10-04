أنقرة تدين الهجمات الأرمينية على مدينة كنجه الأذربيجانية في إطار النزاع المستمر على قره باغ

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صوة من فيديو نشرته وزارة دفاع أذربيجان وتقول إنها لجنود لها وهم يقاتلون الانفصاليين الأرمينيين في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها. 28 سبتمبر/أيلول 2020.

في إطار النزاع المرتبط بقره باغ، أدانت تركيا الأحد ما قالت إنها هجمات نفّذتها القوات الأرمينية على مدينة كنجه. وكانت أذربيجان قد أعلنت في وقت سابق مقتل مدني وإصابة أربعة في المدينة نفسها، وتوعدت بالرد وتدمير أهداف عسكرية داخل أرمينيا.

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في حلقة جديدة من مسلسل المعارك المستمرة بين أذربيجان وأرمينيا لانتزاع مدينة بقره باغ، أدانت أنقرة الأحد هجمات القوات الأرمينية على مدينة كنجه. وفي اليوم نفسه، قالت أذربيجان إن قوات أرمينية أطلقت صواريخ على مدينة كنجة، وهي ثاني أكبر مدنها، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة أربعة كما توعدت بالرد وتدمير أهداف عسكرية داخل أرمينيا.

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وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن "الهجمات الأرمينية التي تستهدف المدنيين اليوم في ثاني كبرى المدن الأذربيجانية كنجه تعد مؤشرا جديدا على موقفها (يريفان) الذي لا يعترف بالقانون. ندين هذه الهجمات".

وتدعم تركيا أذربيجان في النزاع المستمر منذ عقود بشأن ناغورني قره باغ الذي تعتبره باكو تحت الاحتلال الأرميني.

وتتمتع تركيا وأذربيجان بعلاقات قوية وكلاهما تعتبران أنهما "أمة واحدة في دولتين".

وتصاعدت حدة الاشتباكات التي اندلعت قبل سبعة أيام للسيطرة على قره باغ وتبادلت قوات انفصالية أرمينية والجيش الأذربيجاني إطلاق الصواريخ.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن مدينة كنجه التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 330 ألف نسمة في غرب أذربيجان "تتعرض أيضا لإطلاق نار"، فيما ذكرت القوات الانفصالية المدعومة من أرمينيا أنها دمرت قاعدة جوية هناك.

واتهمت وزارة الخارجية التركية القوات الأرمينية "بانتهاك كل مبادئ القانون الإنساني ومهاجمة مناطق يعيش فيها مدنيون إلى جانب المناطق المحتلة التي كانت مسرحا للاشتباكات".

وأضافت "تلك الهجمات تظهر أن أرمينيا لن تتردد في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية لمواصلة احتلالها غير الشرعي" ووصفت البلاد بأنها "أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار في المنطقة".

فرانس24/ أ ف ب

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