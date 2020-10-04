إصابة ترامب بفيروس كورونا تجمد حملته الانتخابية وتترك بايدن وحيدا في ساحة السباق للبيت الأبيض

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صورة مجمعة للمرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن (يسار) يتحدث في تامبا، فلوريدا في 15 سبتمبر/أيلول 2020، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث في مركز كوب غاليريا في 25 سبتمبر/أيلول 2020، في أتلانتا، جورجيا.

أخلت إصابة سيد البيت الأبيض بفيروس كورونا بحملته الانتخابية وقلبت المعادلات والتوقعات رأسا على العقب وتركت منافسه الديمقراطي جو بايدن وحيدا في ساحة السباق للوصول للبيت الأبيض. ويبقى من السابق لأوانه التنبؤ بمدى تأثير إصابة دونالد ترامب على الانتخابات، ولكن تظل من المفارقات العجيبة أنه عشية إعلان إصابته، كان الرئيس الأمريكي يسخر من إفراط نظيره الديمقراطي بايدن في اتخاذ إجراءات وقائية أثناء حملته الانتخابية.

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منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصابته بفيروس كورونا، تتزايد التساؤلات حول مسار الحملات الانتخابية للرئاسيات الأمريكية لعام 2020. فقد بات المرشح الديمقراطي جو بايدن والذي سبق وتمنى الشفاء لسيد البيت الأبيض وحيدا في ساحة السباق المحتدم بينهما.

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فعلى مدى أشهر، سخر دونالد ترامب من حملة خصمه جو بايدن الحذرة في ظل تفشي وباء كوفيد-19، لكن مع دخول الرئيس الجمهوري الحجر الصحي الجمعة، خرج قطار ترامب عن مساره وبقيت الساحة للمرشح الديمقراطي وحده قبل شهر من الانتخابات.

As VP, Biden wiped out the Iron Range – seven plants were idled and more than 2K workers were laid off. After I put Tariffs on foreign steel, the Iron Range came roaring back to life! If Joe gets in, the Radical Left will shut down the Iron Range FOREVER! pic.twitter.com/2Gk2uOjaCW — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2020

"يظهر بأكبر قناع رأيته"

من السابق لأوانه التنبؤ بطريقة تأثير إصابة ترامب في السباق إلى البيت الأبيض، في واحدة من أكثر المعارك الرئاسية الأمريكية صخبا في العصر الحديث. لكن المفارقة التي رافقت المواجهة بين السبعينيين لم تفت أحدا. فعشية إعلان إصابة ترامب، كان الرئيس يسخر من إفراط بايدن في اتخاذ إجراءات وقائية.

وقال ترامب البالغ من العمر 74 عاما ساخرا من بايدن "يمكن أن يكون يتحدث من مسافة 200 قدم منك ويظهر بأكبر قناع رأيته".

"جو النعسان"

خلال الأشهر الأولى من الوباء وفيما بقي بايدن (77 عاما) معزولا في منزله في ديلاوير، سخر ترامب من "جو النعسان" بسبب "الاختباء" في قبو منزله، وهي جملة تبناها أنصاره وراحوا يرددونها بشكل متكرر.

لكن الجمعة، كان ترامب هو الشخص المتحصّن ويتلقى العلاج في مستشفى وولتر ريد العسكري بعد تشخيص إصابته بالوباء.

وكان بايدن حريصا في الغالب على تجنب الحشود ووضع الكمامة في الأماكن العامة. لكنه كان على خشبة المسرح مع الرئيس خلال مناظرتهما قبل ثلاث ليال من إعلان ترامب إصابته بفيروس كورونا.

بايدن يسارع بإجراء فحص كوفيد-19 والنتائج سلبية

وسرعان ما خضع بايدن وزوجته لاختبار كوفيد-19 للتأكد من عدم إصابتهما بالعدوى. وبعد دقائق من ظهور نتائجهما السلبية، توجه المرشح الديمقراطي إلى ساحة المعركة في ميشيغان، وهي ولاية رئيسية في "حزام الصدأ" فاز بها ترامب في العام 2016.

We have to come together. pic.twitter.com/P8SkE6vkX1 — Joe Biden (@JoeBiden) October 3, 2020

وفي أحد التجمعات في غراند رابيدز، لم يأت إلا بضع عشرات من الأشخاص ولم يكن هناك تفاعل شخصي مرئي بين بايدن والناخبين.

لكن الرسالة كانت واضحة: بايدن لا يسمح لإصابة ترامب أن تقلب حملته الانتخابية التي تكثّفت أخيرا والتي ضمّت جولة بالقطار الأربعاء عبر أوهايو وبنسلفانيا.

وقدّم ناخبو ميشيغان الذين اصطفوا على جانبي الطريق خلال عقد بايدن التجمع، آراءهم في التطورات الأخيرة وحملت امرأة لافتة صغيرة كتب عليها "الكمامات فعالة".

ركّز خطاب بايدن الذي ألقاه وهو يضع كمامة، على الاقتصاد لكنه تطرق أيضا إلى العنوان الذي يتصدر العالم.

Be a patriot. Do your part.



Wearing a mask will protect you. But it will also protect those around you — your mom, your dad, your son, your daughter, your neighbor, your co-worker.



Don’t just do it for yourself. Do it for the people you love. — Joe Biden (@JoeBiden) October 3, 2020

الفيروس "لن يختفي تلقائيا"

وقال "إنه تذكير مؤكد لنا جميعا بأن علينا أن نأخذ هذا الفيروس على محمل الجد. لن يختفي تلقائيا" في إشارة على الأرجح إلى إصرار ترامب المتكرر على أن الفيروس "سيختفي" ببساطة.

وشدد بايدن على أن "الوقت ليس وقت التحزب بل وقت أن نكون أمريكيين (عندما) نجتمع معا كأمة".

كونوا وطنيين

طلب بايدن من المواطنين وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمثابرة على غسل اليدين.

وتابع "كونوا وطنيين. لا يتعلق الأمر بكونكم أقوياء بل بالقيام بدوركم".

ومع ذلك، امتنع بايدن عن الانتقاد المباشر لخصمه وأنهى حديثه بتمنيات بالشفاء العاجل لترامب.

وقال بايدن "حفظ الله العائلة الأولى (عائلة الرئيس ترامب) وكل أسرة تتعامل مع هذا الفيروس".

سحب كل الإعلانات المسيئة لترامب

وأعلن فريق حملته الانتخابية أنه كان يسحب كل الإعلانات السلبية ضد ترامب التي كان مقررا بثها الجمعة.

لكن تساءلت بعض الأصوات المؤيدة لبايدن عما إذا كان عليه عدم تسديد لكماته إلى الرئيس عندما يكون وضع ترامب الذي ينتقص من بايدن ويهاجم نزاهة بطاقات الاقتراع عبر البريد، على المحك.

"ساعة قتال"

وغرّد ستيف شميدت، وهو واضع إستراتيجيات جمهوري سابق مناهض لترامب الجمعة "اسحق الترامبية، وجه ضربات إليه. ضع إعلاناتك مرة أخرى. هذه ساعة قتال".

وتذكر آخرون كيف سخر ترامب في تجمع حاشد قبل أربع سنوات علانية من المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بعدما عولجت من التهاب رئوي خلال سباق 2016.

وعزز بايدن جدول سفره في أواخر أغسطس/آب، بعد أشهر من إقامة أحداث افتراضية أو الظهور في أماكن ليس بعيدة عن ويلمنغتون.

وخلال ذلك الوقت، جاب ترامب الولايات وعقد تجمعات ضمت في بعض الأحيان الآلاف الحاضرين، وضع قلة منهم الكمامات.

ومع تبقي نحو شهر فقط قبل الانتخابات، أعلن فريق حملة ترامب أن الأحداث ستكون إما افتراضية أو مؤجلة حتى إشعار آخر.

وفي غضون ذلك، أعلن فريق بايدن عن فعاليات جديدة. ستزور زوجته جيل ولاية مينيسوتا السبت في حين سيزور السناتور المنافس السابق بيرني ساندرز نيو هامبشير نيابة عنه.

وكانت نائبة بايدن السناتورة كامالا هاريس في نيفادا الجمعة.

وخضعت هاريس البالغة من العمر 55 عاما لاختبار كوفيد-19 جاءت نتيجته سلبية الجمعة، كما فعل نائب الرئيس مايك بنس، ومن المقرر أن تقام مناظرة بينهما في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ومن المقرر أن تجري المواجهة التالية بين ترامب وبايدن في 15 أكتوبر/تشرين الأول في ميامي، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستعقد أم لا.

فرانس24/ أ ف ب

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