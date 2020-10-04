بطولة فرنسا: ليل يضع رين تحت الضغط بتصدره موقتا

باتريك هيرتزوغ ا ف ب

لاعبو ليل يحتفلون بالتسجيل ضد ستراسبورغ خلال مباراة في الدوري الفرنسي لكرة القدم، ستراسبورغ في 4 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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باريس (أ ف ب)

تصدر ليل الترتيب موقتا على حساب رين بتحقيقه فوزه الثاني تواليا والرابع هذا الموسم، وجاء بنتيجة كبيرة على مضيفه ستراسبورغ 3-صفر الأحد في المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويدين ليل بالفوز الى التركي محمد زكي شيليك الذي مهد الطريق أمام زملائه بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 21 بتسديدة قوية أطلقها من قرابة ثلاثين مترا، قبل أن يعزز البرتغالي ريناتو سانشيز (53) والتركي الآخر بوراك ييلماز (68) النتيجة في الشوط الثاني.

وتربع ليل على الصدارة بـ14 نقطة، بفارق نقطة أمام رين الذي يلتقي لاحقا مع ضيفه رينس، فيما تجمد رصيد ستراسبورغ عند ثلاث نقاط بعد تلقيه هزيمته الخامسة.

وبعد فوزه بثلاث مباريات متتالية في ملعبه، سقط مونبلييه للمرة الأولى على "ستاد دو لا موسون" بهدف قاتل سجله ضيفه نيم في الدقيقة 84 عبر رونو ريبار الذي منح فريقه فوزه الثاني، فيما ألحق بصاحب الأرض هزيمته الثانية وجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف أمام موناكو الذي سقط بدوره أمام ضيفه بريست بنفس النتيجة، سجله رومان فيفر منذ الدقيقة 8 ليمنح فريقه نقطته التاسعة.

كما رفع بوردو رصيده الى 9 نقاط أيضا بفوزه على ضيفه ديجون بثلاثية نظيفة، فيما حقق متز فوزه الثاني على حساب لوريان بنتيجة 3-1.

ويلعب لاحقا ليون مع مرسيليا في أقوى مواجهات المرحلة التي افتتحها باريس سان جرمان حامل اللقب الجمعة بفوز كاسح على أنجيه 6-1.

© 2020 AFP