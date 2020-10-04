ترامب يعود إلى المستشفى بعد إلقائه التحية على أنصاره من داخل موكبه

أليكس إيدلمان ا ف ب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحيي أنصاره من داخل موكبه خلال جولة خارج مستشفى وولتر ريد في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2020

إعلان اقرأ المزيد

واشنطن (أ ف ب)

ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب التحية على أنصاره خارج المستشفى التي يعالج فيها من كوفيد-19، بعدما غادرها لفترة وجيزة في جولة داخل موكبه قال على تويتر إنها "زيارة مفاجئة".

وشوهد ترامب في الموكب واضعا كمامة داكنة وهو يحيي أنصاره، قبل أن يعود إلى مستشفى وولتر ريد لمتابعة العلاج.

وكان ترامب قد نشر قبيل الجولة تسجيل فيديو على تويتر قال فيه "سنقوم بزيارة مفاجئة لبعض الوطنيين العظماء في شوارعنا".

وتابع "أنا على وشك القيام بزيارة صغيرة مفاجئة".

وقال ترامب إنه "تعلّم الكثير عن كوفيد-19" في صراعه مع الفيروس في المستشفى.

وتابع "إنها المدرسة الحقيقية. ليست مدرسة قراءة الكتب، أنا أدركت ذلك، وفهمته، وهذا الأمر مثير جدا للاهتمام".

والأحد قال أطباء ترامب إن وضعه في "تحسّن مستمر"، وإنه يمكن أن يغادر المستشفى اعتبارا من يوم الإثنين.

© 2020 AFP