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ضربات جديدة تستهدف ستيباناكرت كبرى مدن قره باغ وأذربيجان تقول إنها "إجراءات انتقامية"

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ضابط شرطة يقف أمام مبنى سكني تضرر جراء القصف الأخير في مدينة ستيباناكيرت الرئيسية في منطقة ناغورني كاراباخ في 3 أكتوبر 2020 ، أثناء القتال المستمر بين أرمينيا وأذربيجان حول المنطقة المتنازع عليها.
ضابط شرطة يقف أمام مبنى سكني تضرر جراء القصف الأخير في مدينة ستيباناكيرت الرئيسية في منطقة ناغورني كاراباخ في 3 أكتوبر 2020 ، أثناء القتال المستمر بين أرمينيا وأذربيجان حول المنطقة المتنازع عليها. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
5 دقائق

أفاد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية بأن ستيباناكرت، كبرى مدن منطقة ناغورني قره باغ تعرضت لضربات جديدة تلتها انفجارات صباح الأحد . في حين أشارت السلطات في أذربيجان أنها اتخذت "إجراءات انتقامية" بعد أن أطلق الانفصاليون الأرمن قذائف انطلاقا من ستيباناكرت أكبر مدن ناغورني قره باغ  التي تشهد معارك شديدة بين فصائل تدعمها أرمينيا وقوات أذربيجانية اشتدت حدتها منذ أسبوع .

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استهدفت ضربات جديدة أعقبتها انفجارات الأحد ستيباناكرت، كبرى مدن منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها التي تشهد معارك بين الانفصاليين الأرمن والقوات الأذربيجانية، وفق ما أفاد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية .

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  ودوت صفارات الإنذار قرابة الساعة 9,30 (05,30 ت غ) في المدينة قبل أن تتعاقب الانفجارات. وأشارت السلطات الأذربيجانية، من جانبها، إلى أنها اتخذت "إجراءات انتقامية" بعد إطلاق الانفصاليين الأرمن قذائف انطلاقا من ستيباناكرت.

في ستيباناكرت كبرى مدن الإقليم، التي قصفت الجمعة للمرة الأولى بالمدفعية الثقيلة وتشهد تحليقاً متكرراً لطائرات مسيرة أذربيجانية، سُمعت أصوات انفجارات جديدة صباح السبت.

فرانس 24  / أ ف ب

 

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