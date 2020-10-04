فيروس كورونا: السلطات الفرنسية تضع باريس ومنطقتها في حالة "تأهب قصوى" اعتبارا من الثلاثاء

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صرح مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، مساء الأحد أن السلطات الفرنسية ستضع، اعتبارا من الثلاثاء، باريس ومنطقتها في حالة "تأهب قصوى" وذلك بعد الارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وتعني حالة التأهب القصوى تشديد الإجراءات الوقائية أو فرض تدابير إضافية بالنسبة للأماكن العامة وسيتم الكشف عنها بالتفصيل في مؤتمر صحفي يعقد الاثنين. وأضاف المكتب أن الإجراءات الجديدة ستستمر 15 يوما.

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اعتبارا من الثلاثاء، سيتم وضع باريس ومنطقتها في حالة "تأهب قصوى"، هذا ما صرح به مكتب رئيس الوزراء الفرنسي الأحد مضيفا أن الارتفاع الملحوظ في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا هو السبب وراء فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن حالة التأهب القصوى تعني اتخاذ إجراءات تقييدية إضافية بالنسبة للأماكن العامة وسوف يتم الكشف عنها بالتفصيل في مؤتمر صحفي يعقد غدا الاثنين. وأضاف المكتب أن الإجراءات التقييدية الجديدة ستنفذ اعتبارا من الثلاثاء وتستمر 15 يوما.

12565 حالة إصابة في فرنسا خلال 24 ساعة

وكانت فرنسا قد سجلت الأحد 12565 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية نزولا من حصيلة إصابات اليوم السابق التي كانت رقما قياسيا جديدا.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الإصابات الإجمالي منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 619190 حالة.

وسجلت فرنسا ما يقرب من 17000 حالة إصابة جديدة أمس السبت. وزاد إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 32230 بعد وفاة 32 بالمرض.

وهناك 4264 حالة إصابة جديدة خضعت للعلاج بالمستشفيات في الأيام السبعة الماضية من بينهم 893 في وحدات العناية المركزة.

فرانس24/ رويترز

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