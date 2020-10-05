إغلاق الحانات في باريس وضواحيها لوقف انتشار كورونا

كريستوف اركامبو ا ف ب/AFP

حانة في العاصمة باريس في 3 تشرين الاول/اكتوبر 2020.

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باريس (أ ف ب)

أعلن قائد شرطة باريس أنه سيتم إغلاق الحانات اعتبارًا من الثلاثاء في باريس والضواحي المحيطة بها لمدة أسبوعين، مشيرا أيضا الاثنين الى سلسلة من القيود الجديدة لمواجهة انتشار وباء كوفيد -19 في هذه المنطقة الفرنسية.

وأضاف قائد شرطة باريس ديدييه لالمان أن المطاعم ستبقى مفتوحة في "الساعات المعتادة"، إذا احترمت البروتوكول الصحي الجديد.

وسيتم، من ناحية أخرى، وضع "مقياس" في مراكز التسوق والمتاجر، من أجل تقييم "عدد الأشخاص الذين قد يتخالطون"، بحسب قائد الشرطة.

وقال إن هذه المتاجر "يجب أن تستوعب زبون واحد كحد أقصى لكل أربعة أمتار مربعة".

وأعلن المحافظ أنه سيتم إغلاق "المعارض" كذلك. وهذا يعني أن "المؤتمرات" أو "المعارض المهنية" أو "عروض السيرك تحت الخيمة" ، "لن يمكن إقامتها في الأسبوعين المقبلين"، بحسب لالمان.

وأوضح في ما يتعلق بالأنشطة الرياضية، أنه سيتم إغلاق المسابح اعتبارا من الثلاثاء بالنسبة للكبار، لكنها ستظل مفتوحة للصغار "سواء في إطار المدرسة أو ضمن نشاطات الجمعيات أو بشكل خاص".

وأشار إلى أن "جميع التجهيزات الخارجية"، من ملاعب وميادين التدريب "يمكنها ان تبقى مفتوحة شرط أن تضم أقل من ألف شخص أو50 % من طاقتها الإستيعابية القصوى إذا كانت أقل من هذا الرقم البالغ ألف شخص".

© 2020 AFP