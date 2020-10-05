اللجنة الأولمبية المصرية توقف رئيس نادي الزمالك عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات

قررت اللجنة الأولمبية المصرية الأحد إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات. وقالت اللجنة إنه ثبت لها ارتكاب منصور لمخالفات منسوبة إليه تتعلق بسب وقذف شخصيات ومؤسسات رياضية والتشهير بها، واعتبرت أن تصرفات منصور تشكل "تدميرا للنشء والشباب المصري" كما طلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل للنادي. من جانبه، رفض مرتضى منصور قبول تنفيذ القرار متذرعا بحصانته في البرلمان المصري.

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طلبت اللجنة الأولمبية المصرية الأحد إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل لنادي الزمالك بعد أن أوقفت رئيس النادي مرتضى منصور أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي لثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه. فيما رفض منصور قبول تنفيذ القرار متسلحا بحصانته النيابية.

وغرّمت اللجنة الأحد الرئيس الجدلي للزمالك مئة ألف جنيه مصري (نحو 6400 دولار أمريكي) بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".

وسمّت اللجنة لائحة طويلة من الشخصيات تضمنت رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، رئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس، نائب رئيس الزمالك هاني العتال وعضو المجلس عبد الله جورج، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الكرة عمرو الجنايني ورئيس لجنة الحكام الرئيسية، رئيس اتحاد كرة اليد هشام نصر، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى.

واعتبرت اللجنة أن مخالفات منصور شكلت "خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولاً لهدم القيم والمثل الرياضية وإهداراً للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة". وأضافت أن تصرفات منصور تشكل "تدميراً للنشء والشباب المصري".

من جهته، رد منصور في تصريح لقناة "صدى البلد" أن قرارات الأولمبية لن يتم تنفيذها لأن مجلس النواب أرسل خطابا رسميا طالبا عدم التحقيق معه بوصفه نائبا في البرلمان: "أي مؤسسة رياضية أو غير رياضة عندما لا تحترم الدستور أو القانون أو اللوائح أو أحكام القضاء تكون هي ومن فيها في مزبلة التاريخ حتى لو كنت أنا".

وطالب منصور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التدخل في النزاع متهما رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى بمحاولة الإطاحة به "لأسباب سياسية".

وأضاف رئيس النادي الذي يستعد لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في تشرين الأول/أكتوبر الجاري ذهابا وإيابا، أنهم يريدون "إسقاط الزمالك في الأرض ولدينا بطولة إفريقيا. يقولون (إيقافي) أربع سنوات وأقول ولا أربعة أيام في القانون".

وطلبت الأولمبية من نائب رئيس الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية "تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة".

وعن حصانة منصور النيابية، قال عضو اللجنة الأولمبية والناطق باسمها ياسر إدريس في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" إنه بمقدور منصور استئناف القرار خلال 15 يوما دون أن يتم إيقاف تنفيذ قرار الأولمبية، إلا بحالة وجود حكم بإيقاف القرار "الحصانة البرلمانية الهدف منها هو خدمة المجتمع، نحن جهة رياضية يحكمها قانون الرياضة وليس لنا علاقة بالسلطة التنفيذية أو التشريعية".

فرانس24/ أ ف ب

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