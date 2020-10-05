بطولة إنكلترا: المتصدر إيفرتون يعزّز دفاعه بغودفري مقابل 32 مليون دولار

مولي دارلينغتون تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

انتقل بن غودفري من نوريتش إلى إيفرتون

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لندن (أ ف ب)

عزّز نادي إيفرتون، المتصدر المفاجأة للدوري الإنكليزي لكرة القدم، دفاعه بضم بن غودفري من نوريتش سيتي مقابل صفقة مقدّرة بـ25 مليون جنيه استرليني (32 مليون دولار)، في اليوم الأخير من باب الانتقالات.

وأعلن "كاناريز" (نوريتش) الاثنين تلقيه "عرضا قياسيا" للاعب البالغ 22 عاما والذي سيرتبط بعقد حتى 2025 مع إيفرتون بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وخاض غودفري 30 مباراة مع نوريتش الهابط إلى المستوى الثاني في نظام الدوريات الإنكليزية، وارتبط اسمه بالانتقال إلى العديد من أندية الصف الاول.

وقال غودفري لموقع النادي الرسمي "يشرّفني الانضمام إلى ايفرتون وأن أكون جزءا من هذا النادي الكبير. أهدف الى تحقيق الالقاب والفوز في المباريات".

وهذا التعاقد الخامس لايفرتون بعد وصول لاعبي الوسط البرازيلي ألان، الفرنسي عبدواللاي دوكوريه والكولومبي خاميس رودريغيز والظهير الأيسر الفرنسي نيلز نكونكو.

ويتصدر "توفيز" ترتيب البرميرليغ بعد تحقيقه أربعة انتصارات كاملة منذ بداية الدوري.

© 2020 AFP