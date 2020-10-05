بطولة انكلترا: مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع المهاجم الاوروغوياني كافاني

فرانك فيف ا ف ب/ارشيف

لقطة لمهاجم الاوروغواي ادينسون كافاني الذي اعلن مانشستر يونايتد الانكليزي الحصول على خدماته. 5 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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لندن (أ ف ب)

اعلن مانشستر يونايتد الانكليزي تعاقده مع مهاجم منتخب الاوروغواي ونادي باريس سان جرمان سابقا ادينسون كافاني الاثنين.

وقال النادي الانكليزي الشمالي في بيان "يسر مانشستر يونايتد ان يعلن عن تعاقده مع المهاجم ادينسون كافاني. سينضم المهاجم الاوروغوياني الينا بعقد لمدة عام قابل للتجديد".

اما مدرب الفريق النروجي اولي غونار سولسكاير فأشاد بكافاني واعتبر بانه "سيجلب الطاقة، القوة، الخصال القيادية والذهنية العالية، لكن ايضا الكثير من الاهداف".

وبات كافاني (33 عاما) من دون أي فريق منذ انتهاء عقده في حزيران/يونيو الماضي مع ناديه السابق باريس سان جرمان، ما انعكس سلبا على مشواره مع منتخب بلاده بعدما استبعد من تشكيلة الجولتين الاولى والثانية من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 أمام تشيلي والاكوادور.

وغادر المهاجم الدولي النادي الباريسي كأفضل هداف في تاريخه مع 200 هدف سجلها خلال 7 أعوام قضاها في باريس.

يذكر ان قرعة دوري ابطال اوروبا اوقعت مانشستر يونايتد في مواجهة باريس سان جرمان حيث سيلتقيان وجها لوجه في العشرين من الشهر الحالي على ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية وستكون الفرصة سانحة امام كافاني بالتالي لمواجهة فريقه السابق.

واستهل مانشستر يونايتد الدوري الانكليزي الممتاز بشكل سيء للغاية اذ خسر مباراتيه على ارضه حتى الان امام كريستال بالاس 1-3 وامام توتنهام 1-6، وحقق فوزا غير مستحق على برايتون 3-2.

وكان مانشستر يونايتد اعلن اليوم ايضا عن تعاقده مع الظهير الايسر البرازيلي اليكس تيليس من بورتو البرتغالي ومع الجناح الشاب العاجي آدم تراوري من اتالانتا لكن الاخير سينضم اليه في كانون الثاني/يناير. كما سبق للشياطين الحمر ان تعاقدوا مع لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك من اياكس امستردام الشهر الماضي.

© 2020 AFP