بطولة رولان غاروس: ديوكوفيتش الى ربع النهائي بسهولة

ان كريستين بوجول ا ف ب

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باريس (أ ف ب)

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا الدور ربع النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، احدى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام بفوزه على الروسي كارن كاشانوف 6-4 و6-3 و6-3 الاثنين.

ويسعى ديوكوفيتش الى احراز لقبه الثاني على ملاعب رولان غاروس والثامن عشر في البطولات الكبرى وسيلتقي في الدور التالي مع الاسباني بابلو كارينو بوستا او الالماني دانيال التماير.

ولم يخسر ديوكوفيتش اي مجموعة خلال البطولة الفرنسية واهدر 25 شوطا فقط في اربع مبارياتها خاضها حتى الان.

وقال ديوكوفيتش الذي بلغ الدور ربع النهائي في رولانس غاروس للمرة الرابعة عشرة في مسيرته وال47 في مختلف البطولات الكبرى "كانت المباراة متقاربة المستوى وانا سعيد لتحقيق الفوز".

والفوز هو السادس والثلاثون تواليا لديوكوفيتش منذ مطلع العام الحالي، وكانت النقطة السوداء الوحيدة في سجله استبعاده من بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية الشهر الماضي لتوجيهه كرة باتجاه احدى حكمات الخط. كما توج بطلا لدورتي سينسيناتي الاميركية وروما.

© 2020 AFP