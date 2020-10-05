بطولة رولان غاروس: ديوكوفيتش الى ربع النهائي للمرة الرابعة عشرة

ان كريستين بوجول ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

تابع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا طريقه نحو المباراة النهائية من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، احدى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام، بفوزه على الروسي كارن كاشانوف 6-4 و6-3 و6-3 الاثنين وبلوغه ربع النهائي، في حين بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والروسي اندري روبليف هذا الدور للمرة الاولى في مسيرتهما.

ويسعى ديوكوفيتش الى احراز لقبه الثاني على ملاعب رولان غاروس والثامن عشر في البطولات الكبرى وسيلتقي في الدور التالي مع الاسباني بابلو كارينو بوستا او الالماني دانيال التماير.

ولم يخسر ديوكوفيتش اي مجموعة خلال البطولة الفرنسية واهدر 25 شوطا فقط في اربع مبارياتها خاضها حتى الان.

وقال ديوكوفيتش الذي بلغ الدور ربع النهائي في رولانس غاروس للمرة الرابعة عشرة في مسيرته وال47 في مختلف البطولات الكبرى "كانت المباراة متقاربة المستوى اكثر مما تدل عليه النتيجة وبالتالي فأنا سعيد لتحقيق الفوز".

واضاف "طموحاتي دائما عالية كما في كل مرة العب فيها في باريس. الان يتعين علي التركيز على منافسي المقبل".

والفوز هو الخامس والثلاثون لديوكوفيتش منذ مطلع العام الحالي، وكانت النقطة السوداء الوحيدة في سجله استبعاده من بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية الشهر الماضي لتوجيهه كرة باتجاه احدى حكمات الخط. كما توج بطلا لدورتي سينسيناتي الاميركية وروما.

-سابقة لتسيتسيباس وروبليف-

وبات ستيفانوس تسيتسيباس أول يوناني يبلغ ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، بتغلبه على البلغاري غريغوري ديميتروف 6-3 و7-6 (11-9) و6-2.

وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها تسيتسيباس (22 عاما) الدور ربع النهائي لإحدى البطولات الأربع الكبرى، بعد بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي عندما بلغ دور الأربعة وخسر أمام الإسباني رافايل نادال.

واستهل تسيتسيباس المباراة بطريقة جيدة وكسب المجموعة الأولى بسهولة 6-3 قبل أن يضطر إلى إنقاذ ثلاث كرات في الشوط الفاصل للثانية والتي حسمها بصعوبة 7-6 (11-9)، قبل أن يكسب الثالثة بسهولة 6-2.

وكسب تسيتسيباس 12 مجموعة متتالية حتى الآن بعدما تخلف بمجموعتين في مباراته الاولى امام الاسباني جاومي مونار في الدور الأول.

وقال تسيتسيباس "شعرت بالراحة، كنت أعلم أنه إذا لعبت بقتالية قدر الإمكان، وبضرباتي الأمامية، واعتمدت على إرسالي، فأحصل على فرص، وهذا ما حصل".

وأضاف "حصلت على الكثير من فرص كسر الإرسال، لم تكن لدي نسبة كبيرة في ترجمتها، ولكن في النهاية كوفئت على قتاليتي".

وبخصوص طلبه علاج عينه اليسرى التي عانت من الاحمرار في بداية المجموعة الثانية، قال "كانت لدي مشكلة في عيني، ولهذا السبب اضطررت إلى طلب الطبيب. حدث ذلك في مبارياتي السابقة أيضا. لا تزال حمراء ومزعجة".

وبلغ الروسي أندري روبليف الدور ربع النهائي ايضا وذلك للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية اثر تغلبه على المجري مارتون فوتشوفيتشس 6-7 (4-7) و7-5 و6-4 و7-6 (7-3).

وكرر روبليف إنجازه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز عام 2017، عندما بلغ ربع النهائي قبل أن يخرج على يد الإسباني رافايل نادال.

وضمن روبليف، المصنف ثانيا عشر عالميا، دخوله للمرة الأولى في مسيرته أيضا نادي العشرة الأوائل في التصنيف العالمي الذي سيصدر الإثنين المقبل.

وواصل روبليف مشواره الرائع في العام الحالي والذي توجه حتى الآن بألقاب دورات أديلايد الأسترالية والدوحة، قبل فترة التوقف بسبب وباء كورونا المستجد، وهامبورغ الألمانية.

-كفيتوفا وربع النهائي بعد 8 اعوام-

وبلغت التشيكية بترا كفيتوفا الدور ربع النهائي للمرة الاولى منذ 8 اعوام بفوزها السهل على الصينية شواي زهانغ 6-2 و6-4.

وكانت كفيتوفا الفائزة ببطولة ويمبلدون مرتين بلغت ربع النهائي للمرة الاخيرة عام 2012 عندما خسرت امام الروسية ماريا شارابوفا التي توجت باللقب لاحقا.

وسيسمح هذا الفوز لكفيتوفا بالدخول الى نادي اللاعبات العشر الاوليات في التصنيف الذي سيصدر الاثنين المقبل.

وقالت كفيتوفا "كنت متأثرة بعض الشيء خلال النقاط الاخيرة لان شريط الذكريات عاودني عندما عدت الى الملاعب هنا تحديدا عام 2017 على ملعب فيليب شارتييه" في اشارة الى الاعتداء التي تعرضت اليه في كانون الاول/ديسمبر عام 2016 عندما كانت ضحية محاولة سرقة ادت الى اصابة خطيرة في يدها غابت على اثر اكثر من سنة عن الملاعب.

© 2020 AFP