بطولة فرنسا: سان جرمان يعزز وسطه بالبرتغالي بيريرا على سبيل الإعارة من بورتو

ميغيل ريوبا ا ف ب

لاعب الوسط دانيلو بيريرا (يسار) في صراع على الكرة خلال مباراة بورتو وبوافيستا في الدوري البرتغالي لكرة القدم، بورتو في 26 ايلول/سبتمبر 2020

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باريس (أ ف ب)

عزّز باريس سان جرمان خط وسطه بضمه البرتغالي دانيلو بيريرا من بورتو على سبيل الإعارة، وذلك بحسب ما أعلن بطل الدوري الفرنسي ووصيف بطل دوري أبطال أوروبا الإثنين في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

ووقع ابن الـ29 عاما الذي خاض 39 مباراة مع المنتخب البرتغالي، حتى 30 حزيران/يونيو مع خيار التعاقد معه نهائيا.

ودافع بيريرا عن ألوان بورتو في 200 ومباراتين (19 هدفا) وتوج معه بلقب الدوري عامي 2018 و2020 والكأس السوبر البرتغالية (2018) وكأس الرابطة (2020).

وقال بيريرا إن هذا الانتقال الى صفوف النادي الباريسي يشكل "تحديا جديدا بالنسبة لي، وأن أكون جزءا من باريس سان جرمان يناسب طموحاتي".

واعتبر أن "الانضمام الى أحد أكبر الأندية في أوروبا والعالم يشكل لحظة هائلة في مسيرتي، وأمل أن أجلب الكثير لباريس ومشجعيه".

وسبق لسان جرمان أن أعلن الأحد عن ضمه المهاجم الإيطالي الشاب مويس كين من إيفرتون الإنكليزي على سبيل الإعارة، من أجل تعويض رحيل هدافه التاريخي الأوروغوياني إدينسون كافاني والكاميروني إيريك ماكسيم شوبو-موتينغ.

وارتفع عدد القادمين الى فريق المدرب الألماني توماس توخل هذا الصيف الى أربعة حتى الآن، بعد الإيطالي الآخر الجناح أليساندرو فلورنتسي القادم من روما على سبيل الإعارة أيضا، والحارس الإسباني سيرخيو ريكو القادم من إشبيلية الذي اعاره الموسم الماضي للنادي الباريسي.

© 2020 AFP