بطولة فرنسا: عوار سيبقى في ليون وديباي على طريق برشلونة

فيليب لوبيز ا ف ب/ارشيف

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ديسين-شاربيو (فرنسا) (أ ف ب)

أكد لاعب الوسط حسام عوار بقاءه مع ليون الفرنسي عشية اقفال باب الانتقالات، فيما اقترب زميله المهاجم الهولندي ممفيس ديباي من الرحيل إلى برشلونة الاسباني بحسب المدير الرياضي البرازيلي جونينيو.

قال عوار الجزائري الاصل لقناة "تيليفوت" على هامش مباراة فريقه مع مرسيليا التي انتهت بالتعادل 1-1 في الدوري المحلي وافتتح فيها التسجيل من نقطة الجزاء "أشعر انه بمقدوري تقديم المزيد لهذا النادي والفريق. أردت اكمال المسيرة مع النادي الذي تكوّنت في صفوفه".

وكان اللاعب البالغ 22 عاما الذي يشارك الاثنين في اول تجمع له مع المنتخب الفرنسي، مرشحا للرحيل عن ليون الذي بلغ ربع نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي.

لكن في ظل تقارير عن طلب ليون 60 مليون يورو للتخلي عن خدماته، فشل ناديا أرسنال الانكليزي ويوفنتوس الإيطالي في التوصل الى ضمه.

ويُعدّ عوّار مع ديباي الأعلى قيمة في صفوف ليون، وقد شارك الاول أساسيا في مباراة مرسيليا الاحد ضمن المرحلة السادسة فيما دخل ديباي بديلا في الدقيقة 69.

وأعلن جونيينيو بعد المباراة "نعلم انه في العام الأخير من عقده. لديه اتفاق مع برشلونة، ولا نخفي ذلك. ربما غدا (الاثنين) سيذهب إلى برشلونة، لكن لا شيء مؤكدا".

وأضاف لاعب وسط ليون السابق المتميز بضرباته الحرة القاتلة "هو اللاعب الاكثر (ترشحا) للرحيل. لكن إذا لعب معنا، سيساعدنا على تحقيق الانتصارات".

ويصل المهاجم البالغ 26 عاما والذي تعرض لاصابة قوية في ركبته الموسم الماضي، إلى نهاية عقده في صيف 2021. وهذه الفرصة الاخيرة لليون كي يحصل على قيمة انتقاله قبل أن يصبح لاعبا حرا.

وشرح جونينيو أن اللاعب الآخر المرشح للرحيل المهاجم جيف رين أديلايد لم يتوصل إلى اتفاق مع هرتا برلين الألماني "هو من قرر الرحيل. هناك عرض من هرتا لكن يبدو ان الاتفاق لم يتم. إذا تم (الاثنين) سيرحل وإلا يتعين عليه البقاء واثبات ما قاله في الصحف على ارض الملعب".

ولدى القادمين، يبدو الظهير الإيطالي ماتيا دي تشيليو في طريقه من يوفنتوس إلى ليون الذي فاز مرة يتيمة في 6 مباريات هذا الموسم في الدوري.

وأوضح جونينيو "هذا طلب من رودي (المدرب غارسيا)، لم يكن متوقعا. نتناقش معه. طلب رودي ظهيرا بمقدوره اللعب على الطرفين. نحن في مفاوضات متقدمة. لن يأتي بنسبة 100%، لكن من المحتمل قدومه (غدا) أيضا".

© 2020 AFP