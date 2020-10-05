بونوتشي وكييليني ينالان الضوء الأخضر للانضمام الى المنتخب رغم الحجر الصحي

ميغل ميدينا ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

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روما (أ ف ب)

نال قلبا الدفاع ليوناردو بونوتشي وجورجيو كييليني الضوء الأخضر للالتحاق بالمنتخب الإيطالي تحضيرا لمبارياته المقبلة إن كانت وديا أو في دوري الأمم الأوروبية، رغم الحجر الصحي الذي فرضه فريقهما يوفنتوس بعد اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا في صفوفه، وذلك بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الإثنين.

وقال الاتحاد الإيطالي إنه "وفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن السلطات الصحية، سيخضع جورجيو كييليني وليوناردو بونوتشي للتقييمات اللازمة ويجب أن يحصلا على إذن قبل الانضمام الى الفريق".

وأعلن يوفنتوس السبت أن لاعبيه وجهازه الفني وضعوا في الحجر الصحي، في إجراء لا يحرمهم من التدريب أو اللعب ولكن عدم التواصل مع العالم الخارجي، وذلك عقب اكتشاف حالتي إصابة بفيروس "كوفيد-19" في صفوفه تعود لموظفين.

وقررت رابطة الدوري الخميس الموافقة على القواعد التي وضعها الاتحاد الأوروبي للعبة والتي تنص على أن المباراة يمكن أن تقام في موعدها طالما أن الفريق يضم 13 لاعبا يتمتعون بصحة جيدة، بينهم حارس مرمى.

واستدعى مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني 34 لاعبا للمباريات الثلاث المقبلة المقررة في غضون ثمانية أيام، أولها الأربعاء وديا ضد مولدافيا في فلورنسا، ثم ضد بولندا في غدانسك الأحد وهولندا في برغامو بعدها بثلاثة أيام ضمن دوري الأمم الأوروبية الذي استهله "الأتسوري" بتعادل على أرضه مع البوسنة (1-1) وفوز على هولندا في أمستردام (1-صفر).

© 2020 AFP