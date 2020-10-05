ترامب المصاب بكورونا يعود إلى البيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى

سول لوب ا ف ب/ا ف ب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مغادراً مركز "والتر ريد الطبّي" حيث تلقّى العلاج من فيروس كورونا المستجدّ في 5 ت1/أكتوبر 2020.

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بيتيسدا (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عصر الإثنين إلى البيت الأبيض بعد خروجه من مركز "والتر ريد الطبّي" في ضاحية واشنطن حيث تلقّى العلاج من فيروس كورونا المستجدّ الذي أعلن إصابته به ليل الخميس-الجمعة الفائت.

وفور وصوله إلى شرفة البيت الأبيض، وقف الرئيس الجمهوري، الساعي للفوز بولاية ثانية في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، أمام عدسات المصوّرين الذين كانوا بانتظاره في الأسفل ونزع الكمامة الطبية ورفع إبهاميه علامة على النصر وأدّى التحيّة العسكرية.

وكان ترامب خرج من بوابة المستشفى العسكري في بيتيسدا بضاحية واشنطن العاصمة، واضعاً كمامة ومرتدياً بزة رسمية بربطة عنق مقلّمة، وسار بضع خطوات رافعاً إبهامه علامة على النصر ثم استقلّ سيارة سوداء أقلّته إلى طوافة "مارين وان" الرئاسية التي نقلته في غضون دقائق معدودات إلى البيت الأبيض.

ومن المقرّر أن يستكمل ترامب في البيت الأبيض علاجه من الفيروس الفتّاك.

وكان الملياردير الجمهوري أعلن قبيل خروجه من المستشفى أنّه سيستأنف "قريباً" حملته الانتخابية التي اضطر لتعليقها إثر تأكّد إصابته بفيروس كورونا المستجدّ.

وفي تغريدة على تويتر نشرها بينما كان يستعدّ لمغادرة مركز والتر ريد الطبّي كتب ترامب "سأعود إلى مسار الحملة قريباً!!! وسائل الإعلام المضلّلة لا تنقل إلا استطلاعات الرأي المزوّرة".

© 2020 AFP