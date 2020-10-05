دوري الأمم: لويس أنريكي يقرر عدم استدعاء بديل لفابيان رويز

توماس كيينتسله ا ف ب/ا ف ب

لاعب وسط المنتخب الإسباني فابيان رويز (يمين) يحاول انتزاع الكرة من مدافع ألمانيا روبن غوسنس في مباراة ضمن دوري الأمم الأوروبية في الثالث من أيلول/سبتمبر 2020.

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مدريد (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الإثنين أن مدرب منتخب بلاده لويس أنريكي قرر عدم استدعاء أي بديل للاعب وسط نابولي الإيطالي فابيان رويز الذي لا يمكنه الانضمام إلى معسكر "لا روخا" بسبب الحجر الصحي المفروض في المدينة الجنوبية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

وكان أنريكي استدعى رويز الجمعة ضمن قائمة من 25 لاعبا لخوض مباراة دولية ودية ضد البرتغال بعد غد الأربعاء، ومباراتي مسابقة دوري الأمم الأوروبية ضد سويسرا وأوكرانيا في 10 و13 تشرين الأول/أكتوبر الحالي على التوالي.

وتعذّر على رويز (24 عاما) السفر إلى إسبانيا كونه يخضع مع فريقه الجنوبي للحجر الصحي بعد ثبوت إصابة لاعبين اثنين من الفريق بفيروس "كوفيد-19"، وهما المقدوني الجيف الماس والبولندي بيوتر زيلنسكي، علما أن السلطات المحلية في نابولي قررت عدم السماح للفريق بالسفر إلى تورينو خشية من تفشي الفيروس، وبالتالي تغيب عن الحضور إلى ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو لمواجهة يوفنتوس حامل اللقب في المواسم التسعة الماضية ضمن المرحلة الثالثة الأحد.

وسبق لأنريكي أن اضطر إلى تعويض انسحاب مدفع ريال مدريد داني كارفاخال بسبب الإصابة في رباط ركبته اليمنى، حيث قرر استبداله بمدافع برشلونة سيرجي روبرتو.

© 2020 AFP