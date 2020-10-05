رولان غاروس: تسيتسيباس أول يوناني في ربع النهائي

ان-كريستين بوجولا ا ف ب/ا ف ب

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس يرد احدى الكرات في مباراته ضد البلغاري غريغور ديميتروف في ثمن نهائي رولان غاروس في 5 تشرين الاول/أكتوبر 2020.

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باريس (أ ف ب)

بات ستيفانوس تسيتسيباس أول يوناني يبلغ ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى، بتغلبه على البلغاري غريغوري ديميتروف 6-3 و7-6 (11-9) و6-2 الإثنين في رولان غاروس.

وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها تسيتسيباس (22 عاما) الدور ربع النهائي لإحدى البطولات الأربع الكبرى، بعد بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي عندما بلغ دور الأربعة وخسر أمام الإسباني رافايل نادال.

ويلتقي تسيتسيباس في الدور المقبل مع الروسي أندري روبليف الذي بلغ بدوره ربع نهائي رولان غاروس للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية وربع النهائي الثاني في الغراند سلام بعد فلاسينغ ميدوز 2017، وذلك بفوزه على المجري مارتون فوتشوفيتشس 6-7 (4-7) و7-5 و6-4 و7-6 (7-3) الإثنين.

وستكون المواجهة بين اليوناني والروسي إعادة للقائهما في نهائي دورة هامبورغ في 21 أيلول/سبتمبر الماضي عندما فاز روبليف 6-4 و3-6 و7-5.

واستهل تسيتسيباس المباراة بطريقة جيدة وكسب المجموعة الأولى بسهولة 6-3 قبل أن يضطر إلى إنقاذ ثلاث كرات في الشوط الفاصل للثانية والتي حسمها بصعوبة 7-6 (11-9)، قبل أن يكسب الثالثة بسهولة 6-2.

وكسب تسيتسيباس 12 مجموعة متتالية حتى الآن بعدما تخلف بمجموعتين في مباراته الاولى امام الاسباني جاومي مونار في الدور الأول.

وقال تسيتسيباس "شعرت بالراحة، كنت أعلم أنه إذا لعبت بقتالية قدر الإمكان، وبضرباتي الأمامية، واعتمدت على إرسالي، فأحصل على فرص، وهذا ما حصل".

وأضاف "حصلت على الكثير من فرص كسر الإرسال، لم تكن لدي نسبة كبيرة في ترجمتها، ولكن في النهاية كوفئت على قتاليتي".

وبخصوص طلبه علاج عينه اليسرى التي عانت من الاحمرار في بداية المجموعة الثانية، قال "كانت لدي مشكلة في عيني، ولهذا السبب اضطررت إلى طلب الطبيب. حدث ذلك في مبارياتي السابقة أيضا. لا تزال حمراء ومزعجة".

© 2020 AFP