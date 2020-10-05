رولان غاروس: روبليف الى ربع النهائي للمرة الاولى في مسيرته الاحترافية

مارتان بورو ا ف ب/ا ف ب

الروسي أندري روبليف يحتفل بتأهله الى الدور ربع النهائي لبطولة رولان غاروس في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

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باريس (أ ف ب)

بلغ الروسي أندري روبليف الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى على ملاعب رولان غاروس، وذلك للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية اثر تغلبه على المجري مارتون فوتشوفيتشس 6-7 (4-7) و7-5 و6-4 و7-6 (7-3) الإثنين.

وكرر روبليف إنجازه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز عام 2017، عندما بلغ ربع النهائي قبل أن يخرج على يد الإسباني رافايل نادال.

وضمن روبليف، المصنف ثانيا عشر عالميا، دخوله للمرة الأولى في مسيرته أيضا نادي العشرة الأوائل في التصنيف العالمي الذي سيصدر الإثنين المقبل.

وواصل روبليف مشواره الرائع في العام الحالي والذي توجه حتى الآن بألقاب دورات أديلايد الأسترالية والدوحة، قبل فترة التوقف بسبب وباء كورونا المستجد، وهامبورغ الألمانية.

ويلتقي روبليف في الدور المقبل مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس أو البلغاري غريغور ديميتروف.

© 2020 AFP