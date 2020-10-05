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رولان غاروس: كفيتوفا الى ربع النهائي

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التشيكية بترا كفيتوفا تحتفل بتأهلها الى الدور ربع النهائي لبطولة رولان غاروس في الخامس من تشرين لاأول/أكتوبر 2020.
التشيكية بترا كفيتوفا تحتفل بتأهلها الى الدور ربع النهائي لبطولة رولان غاروس في الخامس من تشرين لاأول/أكتوبر 2020. توماس سامسون ا ف ب/ا ف ب
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باريس (أ ف ب)

بلغت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة سابعة الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى، بفوزها على الصينية جانغ شواي 6-2 و6-4 الإثنين على ملاعب رولان غاروس.

وهي المرة الثانية التي تبلغ فيها كفيتوفا، المتوجة ببطولة ويمبلدون مرتين عامي 2011 و2014 ووصيفة استراليا المفتوحة العام الماضي، الدور ربع النهائي للبطولة الفرنسية بعد الأولى عام 2012 عندما بلغت نصف النهائي في أفضل نتيجة لها في رولان غاروس.

وتلتقي كفيتوفا التي غابت عن نسخة العام الماضي بسبب اصابة في يدها، في الدور المقبل مع الاسبانية الواعدة باولا بادوسا جيبرت (22 هاما) او الألمانية المخضرمة لاورا سيغموند (32 عاما).

© 2020 AFP

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