فوز البريطاني مايكل هيوتون والأمريكيين هارفي ألتر وتشارلز رايس بجاتزة نوبل للطب 2020

فاز الأمريكيان هارفي ألتر وتشارلز رايس والبريطاني مايكل هيوتون الاثنين بجائزة نوبل للطب للعام 2020 عن دورهم بخصوص "اكتشاف فيروس التهاب الكبد سي" و"مساهمتهم الحاسمة" في مكافحة هذه "المشكلة الصحية العالمية التي تتسبب بتشمّع الكبد وسرطان الكبد لأناس من العالم أجمع".

إعلان اقرأ المزيد

منحت جائزة نوبل للطب للعام 2020 الاثنين إلى الأمريكيين هارفي ألتر وتشارلز رايس والبريطاني مايكل هيوتون عن أعمالهم حول "اكتشاف فيروس التهاب الكبد سي" الذي يصيب الكبد بالتليف والسرطان.

وجاء في بيان جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد بشأن منح الجائزة وقدرها عشرة ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار) "قبل عملهم، كان اكتشاف فيروسات التهاب الكبد إيه وبي خطوات حاسمة. وألقى اكتشاف فيروس التهاب الكبد الوبائي سي الضوء على سبب باقي حالات التهاب الكبد المزمن وجعل من الممكن إجراء فحوص دم وتطوير أدوية جديدة أنقذت حياة الملايين".

وجائزة الطب هي أولى جوائز نوبل التي تعلن كل عام. وتكرم الجوائز الإنجازات في مجالات العلوم والسلام والأدب وتُمنح منذ عام 1901 بناء على وصية ألفريد نوبل مخترع الديناميت.

وقرر معهد نوبل في 22 سبتمبر الماضي إلغاء حفل تسليم الجوائز التقليدي الذي كان مقررا في 10 ديسمبر/كانون الأول في ستوكهولم للمرة الأولى منذ تأسيسها في العام 1944 بسبب وباء كوفيد-19.

وبدلا من ذلك، سيقام احتفال متلفز في غياب الفائزين الذين سيحصلون على جوائزهم عن بعد.

فرانس24/ أ ف ب/رويتز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك