فيروس كورونا: الحكومة البريطانية لن تنظم حملة تلقيح معممة على جميع السكان

قالت كايت بينغهام المسؤولة عن ملف التلقيح في الحكومة البريطانية في حديث لصحيفة "فاينانشال تايمز" إن السلطات الصحية ستعطي الأولوية للمسنين والعاملين عند توافر لقاح مضاد لمرض كوفيد-19. واستبعدت بينغهام تنظيم الحكومة لحملة لقاحات عامة تشمل جميع سكان البلاد وأوضحت أن التلقيح سيكون للأشخاص المعرضين للخطر.

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تعتزم بريطانيا إعطاء الألوية في التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد عند توافر اللقاح للمسنين والعاملين في مجالات معرضة للعدوى من دون تنظيم حملة تلقيح معممة على جميع السكان، حسب ما أوضحت مسؤولة الملف في الحكومة.

وقالت كايت بينغهام التي عينتها الحكومة في الربيع رئيسة لمجموعة العمل المكلفة التلقيح ضد وباء كوفيد-19، متحدثة لصحيفة فاينانشل تايمز أنه لن يكون هناك أي حملة تلقيح عامة.

وأوضحت في المقابلة التي نشرتها الصحيفة مساء الأحد على موقعها الإلكتروني "إننا بحاجة فقط لتلقيح كل الأشخاص المعرضين للخطر".

وأضافت "يتحدثون عن ’الوقت اللازم لتلقيح جميع السكان‘ لكن هذا خطأ. لن يكون هناك تلقيح لمن هم دون 18عاما من العمر. سيكون ذلك لقاحا للبالغين فقط، لمن هم فوق الخمسين من العمر، وبصورة خاصة للعاملين الطبيين وموظفي دور الرعاية للمسنين والأكثر عرضة".

وتخطت المملكة المتحدة الأحد عتبة 500 ألف إصابة من بينها أكثر من 42 ألف وفاة، وهي تسجل على غرار بلدان أوروبية أخرى عودة لانتشار الفيروس ما حمل السلطات على فرض قيود جديدة، وزاد من الترقب للقاح.

وأوصت الحكومة البريطانية منذ الآن على عشرات ملايين الجرعات من اللقاحات التي يتم تطويرها عبر برامج أبحاث مختلفة حاليا، ولا سيما برنامج تعمل عليه جامعة أوكسفورد بالتعاون مع شركة أسترازينيكا، من غير أن يعرف بعد إن كان سيتوصل فعلا إلى لقاح.

فرانس 24 / أ ف ب

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