كبير حاخامات اسرائيل يصلي من أجل شفاء ترامب

ايمانويل دونان اف ب

السفير الاميركي في اسرائيل ديفيد فريدمان يضع كمامة خلال مشاركته في صلاة تقليدية عند حائط المبكى في القدس في الخامس من تشرين الاول/اكتوبر 2020

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القدس (أ ف ب)

صلى كبير حاخامات إسرائيل الاثنين في طقوس خاصة عند حائط المبكى "البراق" من أجل شفاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدما تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اثر اصابته بكوفيد-19.

وازدادت شعبية ترامب لدى الاسرائيليين خصوصا بعدما أعلن في كانون الأول/ديسمبر 2017 اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للدولة العبرية.

وفي ايار/مايو 2018 أصبح ترامب أول رئيس أميركي يزور خلال توليه منصبه حائط المبكى "البراق"، أقدس موقع يُسمح فيه لليهود بالصلاة في القدس الشرقية المحتلة والتي ضمتها إسرائيل.

وصلى حاخام المبكى شموئيل رابينوفيتش من أجل "أن يرسل الله الشفاء الكامل للرئيس الأميركي دونالد جون ابن فريد"، خلال طقوس خاصة تسمى "بركة الكهنة".

ويشارك عادة في هذا الطقس الديني الذي يعتبر حدثا سنويا عشرات الآلاف من اليهود، ولكن هذا العام لم يُسمح إلا لعدد قليل من الضيوف بالحضور بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وافاد مصور وكالة فرانس برس ان السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان كان بين الحاضرين.

وفريدمان حاخام بدوره وكان في مقدم من عملوا لنقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس عام 2018 وله تاريخ طويل في دعم المستوطنات في الضفة الغربية والتي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وكتب على تويتر ان "20 شخصًا فقط حضروا الطقوس"، مضيفا "سأصلي من أجل رحمة الله وشفائه جميع المصابين بكوفيد-19 في جميع أنحاء العالم".

© 2020 AFP