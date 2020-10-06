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الأسد يؤكد وجود مقاتلين سوريين في المعارك بإقليم ناغورني قره باغ

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الرئيس السوري بشار الأسد أثناء محادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، 7 سبتمبر/أيلول 2020.
الرئيس السوري بشار الأسد أثناء محادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، 7 سبتمبر/أيلول 2020. © وزارة الخارجية الروسية - رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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أكد الرئيس السوري بشار الأسد وجود مقاتلين سوريين نشرتهم أنقرة في مناطق المعارك بإقليم ناغورني قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أدلى بتصريحات حول هذا المضمون الخميس. كذلك اتهم الأسد نظيره التركي رجب طيب أردوغان بالمسؤولية عن التصعيد الأخير في النزاع الدائر في الإقليم بين الحكومة الأذربيجانية والانفصاليين ذوي الأصل الأرميني.

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قال الرئيس السوري بشار الأسد في حوار نشرته وكالة الإعلام الروسية الثلاثاء إنه يجري نشر مسلحين من سوريا في منطقة ناغورني قرة باغ، مؤكدا تصريحات مشابهة أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس.

وقال الأسد "بوسع دمشق أن تؤكد هذا". وتنفي تركيا وأذربيجان ما قالته فرنسا وروسيا وإيران من أن أنقرة ترسل مرتزقة سوريين للمشاركة في القتال الذي تفجر بالمنطقة في 27 سبتمبر/أيلول.

واتهم الأسد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه المحرض الرئيسي في التصعيد بالإقليم.

واندلع القتال على المنطقة بين أذربيجان وذوي الأصول الأرمينية في 27 سبتمبر/أيلول وتصاعد إلى أعنف مستوياته منذ التسعينيات.

وزاد القتال من القلق الدولي من انجرار قوى إقليمية أخرى إلى الصراع، إذ عبّرت تركيا عن تضامنها مع أذربيجان بينما أبرمت أرمينيا اتفاقية دفاعية مع روسيا.

فرانس24/ رويترز

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