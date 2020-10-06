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ثلاثة خبراء في مجال "الثقوب السوداء" يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء 2020

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الفائزون بجائزة نوبل للفيزياء 2020: (من اليسار إلى اليمين) روجر بنروز ورينهارد جينزيل وأندريا جيز.
الفائزون بجائزة نوبل للفيزياء 2020: (من اليسار إلى اليمين) روجر بنروز ورينهارد جينزيل وأندريا جيز. © موقع نوبل
نص : فرانس24 تابِع
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أعلنت الهيئة المانحة لجوائز نوبل الثلاثاء فوز البريطاني روجر بنروز والألماني رينهارد غنزل والأمريكية أندريا غيز بجائزة نوبل الفيزياء لعام 2020 لاكتشافاتهم بشأن واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية غرابة وهي "الثقوب السوداء". وتشكل "الثقوب السوداء" مناطق من الكون ذات جاذبية فائقة لا يمكن لأي جسيمات الإفلات منها.

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فاز الثلاثاء البريطاني روجر بنروز والألماني رينهارد غنزل والأمريكية أندريا غيز بجائزة نوبل للفيزياء 2020. والفائزون الثلاثة هم رواد في مجال البحوث المتعلقة بـ"الثقوب السوداء"، وهي مناطق من الكون ذات جاذبية فائقة لا يمكن لأي جسيمات الإفلات منها

وفاز بنروز بالجائزة الشهيرة لاكتشافه أن "تَشَكُّل ثقب أسود هو بمثابة تنبؤ صلب بنظرية النسبية العامة"، في حين أن غنزل وغير كوفئا "لاكتشافهما جسما مدمجا فائق الضخامة في وسط مجرّتنا"، على ما أعلنت لجنة التحكيم خلال إعلانها أسماء الفائزين في ستوكهولم.

وقال ديفيد هافيلاند رئيس لجنة نوبل للفيزياء لدى إعلانه الجائزة التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين كورونا سويدية (1.1 مليون دولار) "اكتشافات الفائزين بالجائزة هذا العام مهدت الطريق لدراسة المواد المضغوطة وفائقة الكتلة". علما بأن الدولار  الواحد يساوي  8.9108 كورونا سويدية.

فرانس24/ أ ف ب / رويترز

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