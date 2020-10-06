رئيس قرغيزستان يؤكد أنه يسيطر على الوضع في البلاد

فياشيسلاف اوسليدكو ا ف ب/AFP

متظاهرون يسيرون نحو مقر الحكومة في بشكيك في 5 تشرين الاول/اكتوبر 2020.

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بشكيك (قرغيزستان) (أ ف ب)

أكد رئيس قرغيزستان الثلاثاء أنه لا يزال يسيطر على الوضع في البلاد بعد ليلة من أعمال العنف التي تلت الانتخابات حيث قام متظاهرون باجتياح مقر الحكومة والإفراج عن الرئيس السابق.

وقالت الرئاسة إن سورونباي جينبيكوف "يسيطر على الوضع وعبر عن ثقته بان الأحزاب السياسية ستضع مصلحة البلاد فوق مصالحها الخاصة".

وأدت النتائج المثيرة للجدل للانتخابات التشريعية التي جرت الاحد الى نزول آلاف الاشخاص من معارضي السلطة الى شوارع العاصمة بشكيك ثم الى مواجهات ليلا مع الشرطة أدت الى سقوط 120 جريحا على الأقل.

وفجر الثلاثاء دخل متظاهرون الى مقر السلطة في بشكيك وأفرجوا عن منافس جينبيكوف، الرئيس السابق ألماظ بك أتامباييف الذي يقضي عقوبة سجن ل11 عاما.

وقال رئيس قرغيزستان الثلاثاء "لقد أمرت قوات الأمن بعدم إطلاق النار وعدم إراقة الدماء" مضيفا أن "كل الاجراءات اتخذت لمنع تفاقم الوضع".

وأعلن أيضا أنه اقترح على اللجنة الانتخابية المركزية "أن تدقق بكل الانتهاكات واذا لزم الامر ان تلغي نتائج الانتخابات" التشريعية التي فازت فيها أحزاب موالية للرئيس.

وكان المتظاهرون وفي تصعيد لاحتجاجاتهم، اقتحموا مقرّ لجنة الأمن القومي في بشكيك حيث يقبع الرئيس السابق ألماظ بك أتامباييف وقاموا باطلاق سراحه.

وقال عادل توردوكيوف، الناشط والحليف لأتامباييف، إنّ المتظاهرين أطلقوا سراح الرئيس السابق "من دون اللجوء إلى القوة أو استخدام أية أسلحة"، مشيراً إلى أنّ العناصر المكلفة بحراسة مقرّ لجنة الأمن القومي لم يبدوا أي مقاومة أمام محاولة المتظاهرين الاستيلاء على المقرّ.

وأتى اقتحام المبنى في أعقاب إصابة 120 شخصاً على الأقل، نصفهم من قوات الأمن، بجروح في صدامات دارت في العاصمة بشكيك بين الشرطة ومتظاهرين كانوا يحتجون على نتائج الانتخابات التشريعية.

واستخدمت الشرطة قنابل صوتية ثم الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين تجمّعوا في وسط العاصمة، وحاول بعضهم تسلق سور مقرّ الرئاسة.

وكان الآلاف تظاهروا في وسط العاصمة تنديداً بنتائج الانتخابات التشريعية التي فاز فيها تنظيمان سياسيان قريبان من الرئيس الموالي لروسيا. ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيس وإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وقرغيزستان التي شهدت ثورتين في 2005 و 2010 هي الجمهورية السوفياتية السابقة الوحيدة في آسيا الوسطى التي تنعم ببعض من التعدّدية السياسية، لكنّ البلاد تهزّها باستمرار أزمات سياسية.

© 2020 AFP