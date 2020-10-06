رولان غاروس: توقف مشوار جابر عند الدور الرابع أمام الأميركية كولينز

آن-كريستين بوجولا ا ف ب

حاولت التونسية أنس جابر الاستفادة من ارسالاتها القوية أمام الأميركية دانيال كولينز

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

توقف المشوار الجيد للتونسية أنس جابر عند الدور الرابع من بطولة رولان غاروس الفرنسية، إحدى البطولات الاربع الكبرى، بعد خسارتها الثلاثاء بصعوبة أمام الأميركية دانيال كولينز 4-6 و6-4 و6-4.

ولم تنجح جابر (26 عاما)، المصنفة 31 عالميا، بأن تصبح أول عربية تبلغ ربع نهائي البطولة الفرنسية، بعدما اصبحت اول عربية تخوض الدور الرابع، علما بانها حققت انجاز بلوغ ربع النهائي في بطولة استراليا المفتوحة مطلع هذه السنة عندما خرجت أمام الأميركية صوفيا كين التي توجت باللقب لاحقا.

وبرغم الفارق الكبير في الكرات الفائزة لمصلحة جابر (42-25)، إلا ان كولينز (26 عاما ومصنفة 57 عالميا) نجحت في خطف الكرات الحاسمة، حارمة التونسية المتألقة من متابعة المشوار.

وضربت كولينز التي بلغت نصف نهائي بطولة استراليا في 2019، موعدا في دور الثمانية مع مواطنتا كينن ليكتمل عقد ربع النهائي لدى السيدات.

وقالت كولينز التي اقصت الاسبانية غاربينيي موغوروسا المصنفة ثامنة وحاملة اللقب السابقة في الدور الثالث، بعد فوزها "شعرت باني في المقدمة عندما كانت النتيجة 6-4 و3-صفر. لكن ضرباتها كانت مخادعة، لعِبت بعض الكرات التي لم أكن اتوقعها، ففقدت ايقاعي وكنت بحاجة للبقاء ايجابية".

وجاءت المجموعة الأولى متكافئة خيّم عليها التعادل حتى الشوط الأخير، عندما نجحت كولينز بكسر ارسال جابر لتحسمها 6-4.

بكّرت كولينز بالتفوّق في الثانية، فكسرت ارسال خصمتها وتقدمت 3-صفر، في ظل انعدام وزن كبير لجابر التي بدت في طريقها للخروج من الباب الضيق للمباراة.

لكن فجأة، بدأت ابنة بلدة قصر هلال تتحسن وكانت تحركات قدميها أصلب من حيث الانزلاق لصد كرات كولينز.

قلبت الطاولة وأحرزت خمسة أشواط متتالية متقدمة 5-3، بكرات منوّعة من حيث الارسالات القوية والميتة القريبة من الشبكة.

أوقفت كولينز الانهيار جزئيا مقلصة الفارق الى 4-5، لكن جابر بدت اكثر تصميما وحسمت الشوط الاخير بسهولة معيدة المواجهة الى نقطة الصفر بكسبها المجموعة 6-4.

واصلت جابر انتفاضتها في الثالثة كاسرة ارسال كولينز في الشوط الاول وحصلت على فرص للتقدم 2-صفر، لكن كولينز عادلت بشق النفس 1-1.

وفي الشوط الخامس، تقدمت جابر 40-صفر على ارسال الأميركية، لكن الأخيرة صمدت بصعوبة بالغة فاحرزت خمس نقاط متتالية وتقدمت 3-2.

وشهدت المباراة منعطفا هاما عندما كسرت كولينز ارسال جابر متقدمة 4-2، إلا ان قوة شكيمة التونسية أعادتها إلى اجواء المنافسة بكسر ارسال كولينز وتقليص الفارق إلى 3-4.

عادلت جابر 4-4 ليرتفع منسوب الاثارة في الخط الأخير من المجموعة الحاسمة، قبل ان تلتقط كولينز أنفاسها بتقدمها 5-4. ومن أول فرصة لحسم المباراة على ارسال جابر، اغتنمت ابنة فيرجينا الفرصة وحسمت المجموعة 6-4 وبطاقة ربع النهائي.

وهذه اول مرة تبلغ فيها كولينز ربع النهائي في رولان غاروس، حيث لم تتخط الدور الثاني في مشاركتين سابقتين أمام الدنماركية كارولاين فوزنياكي والأسترالية آشلي بارتي.

© 2020 AFP